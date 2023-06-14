РЕТА продолжает кампанию против эксплуатации обезьян при сборе кокосов в Таиланде

Тайские производители кокосов призывают власти принять срочные меры для защиты их интересов на фоне продолжающей кампании организации «Люди за этичное обращение с животными» (РЕТА) по бойкотированию кокосового молока из Таиланда, при производстве которого используется труд обезьян. Бизнес констатирует убытки и ждет, что правительство наймет грамотных лоббистов, которые подавят негативный фон и защитят доходы отрасли. При этом в третьем расследовании РЕТА как раз и говорится о том, что правительство Таиланда занимается улучшением имиджа, но в самой практике сбора кокосов ничего не меняет. Именно на фоне такой политики РЕТА и призывает бойкотировать вообще все кокосовое молоко из Таиланда без разбора.

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Последнее расследование РЕТА об обезьяньем рабстве в Таиланде было опубликовано на Vimeo еще восемь месяцев назад, но организация методично напоминает о нем до сих пор и призывает людей со всего мира подписывать петицию об отказае от тайской продукции и лично бойкотировать кокосовое молоко из Таиланда в европейских, американских и прочих магазинах.

«Напоминаем, что если вы видите на банке кокосового молока слова Thai или Thailand, то оставьте эту банку на полке. Тайские производители кокосов похищают бесчисленное количество детенышей обезьян и затем заставляют их собирать орехи», – говорится в одном из твитов PETA от 13 июня.

При этом непосредственной целью РЕТА являются не плантации в Сураттхани и Чумпхоне, а розничные магазины в Техасе и Бедфордшире. Организация считает, что наиболее эффективный способ воздействия на производителей кокосов – через европейский бизнес, продающий их продукцию за рубежом. Текущий объект атаки – американская розничная сеть Whole Foods со штаб-квартирой в Остине.

«Присоединяйтесь к более чем 60 тыс. наших сторонников, требующих от Whole Foods перестать продавать кокосовое молоко из Таиланда!» – обращается РЕТА к подписчикам в другой публикации от 13 июня.

Видимо, именно эта новая волна активности РЕТА и заставила тайских производителей обратиться к правительству страны с призывом срочно нанять лоббистов, которые смогли бы защитить кокосовый бизнес от атаки, фронт которой разворачивается за предалми Таиланда. Во всяком случае соответствующая статья в Bangkok Post вышла 14 июня и в ней содержится один из приведенных выше призывов РЕТА.

«Источник в тайской пищевой отрасли заявил, что репутация тайского кокосового молока несет ущерб с самого старата кампании, которая была начата в июле 2020 когда, затем перезапущена в ноябре 2022 года, а сейчас снова вышла на поверхность в социальных сетях», – пишет Bangkok Post.

Ноябрь 2022 года – это время выхода третьего расследования РЕТА о том, как именно макаки попадают в кокосовую отрасль, как их обучают, в каких условиях они живут, и как тайский бизнес все это скрывает, поскольку понимает, что кокосы с такой репутацией на западе не будут пользоваться спросом.

«На протяжении восьми месяцев, с декабря 2021 года по июль 2022 года, азиатское подразделение РЕТА (PETA Asia) проводило третье расследование в отношении кокосовой отрасли Таиланда, в которой обезьян держат на цепях и принуждают проводить долгие часы, забираясь на высокие пальмы и собирая тяжелые кокосы. В ответ на международную критику после двух предыдущих расследований РЕТА Аsia тайское правительство и компании, производящие кокосовую продукцию, заявили, что труд обезьян больше не используется при производстве товаров на экспорт. Однако новое расследование РЕТА Asia подтверждает продолжающуюся грубую бесконтрольную эксплуатацию приматов, а отрасль намеренно скрывает имеющиеся в цепи поставок звенья, связанные с трудом обезьян», – говорится в преамбуле к ноябрьскому расследованию РЕТА.

«Поскольку отрасль и тайское правительство продолжают обманывать и вводить в заблуждение потребителей в отношении своих жестоких практик, то нет и никакой возможности гарантировать что хоть какое-либо тайское кокосовое молоко произведено без эксплуатации животных. Единственное решение – полностью отказаться от всей этой [тайской] продукции», – добавляет РЕТА в сопроводительном тексте к петиции, которую уже подписали свыше 64,5 тыс. человек.

Анонимный источник в кокосовой отрасли, с которым поговорила Bangkok Post, посетовал на то, что многие супермаркеты на ключевых экспортных рынках уже отказались от тайских кокосов под давлением со стороны РЕТА и общества.

В частности, продукцию с надписью «Сделано в Таиланде» убрали с полок разные крупные ритейлеры из США и Великобритании, а в марте от тайского кокосового молока отказался германский бренд HelloFresh.

«Это привело к большим убыткам для тайской отрасли, производящей кокосовое молоко. Страна потеряла часть своей 80-процентной доли на глобальном рынке», – цитирует Bangkok Post слова своего источника, пожелавшего остаться анонимным.

Масштаб потерь в статье не приводится, но газета констатирует, что продажи не удалось восстановить, «несмотря на несколько попыток со стороны правительства, послов и производителей» выступить с отрицанием использования труда обезьян при сборе кокосов. Издание не уточняет, имели ли место реальные попытки запретить использование обезьяньего труда.

«Усилия, направленные на то, чтобы подчеркнуть использование машин при сборе кокосов, а также запуск сертификации Monkey Free Plus не принесли успехов в востановлении потерянных отраслью прибылей», – говорит источник Bangkok Post.

«Бесчестность – фирменный знак тайской кокосовой отрасли. Нет никакой возможности гарантировать, что при производстве того или иного бренда кококосового молока из Таиланда <...> не использовался труд обезьян. Но бесчисленное множество других компаний могут дать такую гарантию в отношении своей продукции, поскольку они используют кокосы из Доминиканской республики, Индии, Индонезии, Филиппин, Вьетнама и других стран. РЕТА призывает потребителей покупать баночное кокосовое молоко только тех брендов, которые закупают кокосы за пределами Таиланда», – говорит РЕТА в сопроводительном тексте к своему ноябрьскому расследованию.