Ресторанам Пхукета разрешили подавать спиртное

Начиная с понедельника, 21 июня, остров Пхукет был отнесен к группе провинций с «желтым» уровнем коронавирусной угрозы, что предполагает возможность отмены ряда ограничений, наложенных на бизнес и общество. Смягчение действительно произошло. В частности пхукетские рестораны и кафе вновь получили право подавать гостям спиртные напитки, что до этого было запрещено.

Новости Пхукета

22 Июня 2021, 03:41 PM

Вице-губернатор Пичет Панапонг.

Отмену запрета на алкоголь в точках общепита подтвердил вице-губернатор Пичет Панапонг. Решение было принято по итогам совещания пхукетского комитета по эпидемиологии, результатом которого стал новый приказ губернатора Наронг Вунсиеу (приказ по провинции Пхукет № 3373/2564), вступивший в силу в тот же день.

«Заведениям общепита, формат работы которых не напоминает развлекательные заведения, разрешается подавать еду и напитки на своей территории в часы, когда это разрешено законом. Продажа и употребление спиртных напитков на территории разрешено до 23:00», – говорится в приказе за подписью губернатора.

В приложении к приказу добавляется, что принимать посетителей могут лишь заведения, в которых полностью вакцинировано 70% персонала. Под полной вакцинацией понимаются две дозы вакцины или сколько требуется по рекомендации производителя. Исключением является препарат AstraZeneca, в случае с которым достаточно одного укола. Полная вакцинация должна быть проведена за 14 дней до выхода сотрудника на работу.

В приказе подчеркивается, что развлекательные заведения, включая бары, пабы, караоке и другие места подобного профиля, должны оставаться закрытыми. Так же в силе остается запрет на бои бойцовых петухов и рыбок, боксерские поединки и «другие виды азартных игр». Запрет на работу развлекательных заведений действует по всей стране в соответствии с последним решением национального Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA).

Приказом губернатора были пересмотрены и другие ограничения, действовавшие на Пхукете до этой недели. В частности, супермаркетам, универсамам и магазинам шаговой доступности разрешили вернуться к нормальным часам работы. Торговые точки, работавшие круглосуточно, также могут быть открыты 24 часа в день (раньше они не работали с 23:00 до 4:00). При этом остался в силе запрет на работу развлекательных зон в торговых центрах, включая залы игровых автоматов.

К работе в нормальном режиме могут вернуться парикмахерские, интернет-кафе, школы и другие образовательные учреждения, театры и аквапарки. Однако парки развлечений могут работать лишь с 6:00 утра до 20:00 вечера.

Бильярдные клубы и другие заведения с бильярдными столами могут принимать посетителей с 15:00 до 23:00. При этом на них, как и на рестораны, распространяется требование о полной вакцинации 70% сотрудников.

«Социально-культурные мероприятия, продажа спиртных напитков в общественных местах, на пляжах и в парках регулируются действующим законодательством», – говорится в приказе губернатора.

При этом в документе отмечается, что число участников массового мероприятия не должно превышать 200 человек, кроме тех случаев, когда «мероприятие проводится компетентными официальными лицами или в месте со статусом карантинного».

Не прояснен до конца вопрос о том, разрешено ли теперь жителям Пхукета ходить в гости друг к другу. В новом приказе этот запрет отсутствует, а действие предыдущего распоряжения (в котором он был) отменено с выходом нового. Впрочем, однозначного заявления по этому вопросу официальные лица пока не сделали.

В силе остаются и общие меры эпидемиологической безопасности. В частности, пока сохраняется угроза коронавируса, все работодатели должны стараться предоставлять сотрудникам возможность работать из дома. Официальным лицам предписано инспектировать места повышенного риска распространения инфекции, такие как фабрики или лагеря проживания рабочих.

Неисполнение требований приказа может быть расценено как нарушение статей 51 и 52 Закона об эпидемиологии. Первая статья предусматривает до 20 тыс. бат штрафа, вторая – до года тюрьмы и/или 100 тыс. бат штрафа.

Также нарушитель может быть привлечен к ответственности по статье 18 Декрета о чрезвычайных ситуациях. Наказание в этом случае – вплоть до двух лет тюрьмы и/или до 40 тыс. бат штрафа.