Ресторанам дали лишний час на торговлю спиртным

Решение было принято в рамках очередного смягчения коронавирусных ограничений, одобренного 22 апреля. При этом запрета на функционирование развлекательных заведений (баров, пабов, клубов) остается в силе. Работать могут лишь те из них, кто переформатировались и переоформились в рестораны, пишет Bangkok Post.
Одновременно 19 зон коронавирусного контроля (так называемых «оранжевых зон») с 1 мая будут объявлены зонами наблюдения («желтыми зонами»). Список провинций, принимающих туристов («синих зон») будет расширен до десяти – в него войдут Районг и Сонгкхла.
Пересмотр статуса провинций имеет непосредственно значение для организаторов массовых мероприятий. В «желтых зонах» максимальное число участников составляет 1 тыс., в «синих зонах» – не лимитировано.
Также с 1 мая сокращен срок карантина и самоизоляции в связи с заболеванием коронавирусом или контактом с заболевшим лицом. Он будет составлять пять дней вместо семи.