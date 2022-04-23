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Ресторанам дали лишний час на торговлю спиртным

Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) принял решение продлить разрешенные часы продажи и употребления спиртных напитков в заведениях общепита. С 1 мая алкоголь будет разрешен до полуночи, а не до 23:00, как сейчас.

Новости Пхукета

23 Апреля 2022, 07:52 PM
С 1 мая спиртное в заведениях можно употреблять до полуночи. Фото: Arnun Chonmahatrakool / Bangkok Post

С 1 мая спиртное в заведениях можно употреблять до полуночи. Фото: Arnun Chonmahatrakool / Bangkok Post

Решение было принято в рамках очередного смягчения коронавирусных ограничений, одобренного 22 апреля. При этом запрета на функционирование развлекательных заведений (баров, пабов, клубов) остается в силе. Работать могут лишь те из них, кто переформатировались и переоформились в рестораны, пишет Bangkok Post

Одновременно 19 зон коронавирусного контроля (так называемых «оранжевых зон») с 1 мая будут объявлены зонами наблюдения («желтыми зонами»). Список провинций, принимающих туристов («синих зон») будет расширен до десяти – в него войдут Районг и Сонгкхла.

Пересмотр статуса провинций имеет непосредственно значение для организаторов массовых мероприятий. В «желтых зонах» максимальное число участников составляет 1 тыс., в «синих зонах» – не лимитировано.

Также с 1 мая сокращен срок карантина и самоизоляции в связи с заболеванием коронавирусом или контактом с заболевшим лицом. Он будет составлять пять дней вместо семи.

 

 

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