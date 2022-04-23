Ресторанам дали лишний час на торговлю спиртным

Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) принял решение продлить разрешенные часы продажи и употребления спиртных напитков в заведениях общепита. С 1 мая алкоголь будет разрешен до полуночи, а не до 23:00, как сейчас.

Новости Пхукета

23 Апреля 2022, 07:52 PM

С 1 мая спиртное в заведениях можно употреблять до полуночи. Фото: Arnun Chonmahatrakool / Bangkok Post