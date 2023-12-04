Ресторан в районе Лагуны загорелся во время воскресного бранча

Крупный пожар произошел в ресторане Project Artisan в районе пхукетской Лагуны и пляжа Лайан во второй половине дня 3 декабря. Полиция получила сообщение о возгорании около 13:30, в этот время в заведении должен был проходить воскресный бранч. В момент происшествия в ресторане было много посетителей, но о пострадавших не сообщалось. Пожар начался на кухне, справиться с ним своими силами работники Project Artisan не сумели. Заведение принадлежит супругам из Словакии, которые уже пообещали, что заведение вернется к работе.

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Как сообщила полиция Чернг-Талей, на тушение пожара в Project Artisan был направлен один пожарный автомобиль и две обычные автоцистерны с водой. На то, чтобы взять пламя под контроль, ушло около получаса.

В результате пожара ресторану был нанесен ущерб «на миллионы бат», указывает Khao Phuket, сестринское издание «Новостей Пхукета» на тайском языке. В публикации говорится, что пожар начался на кухне заведения. В частности, предполагается, что причиной инцидента могла стать печь для пиццы.

«Множество вещей сгорело сегодня, но все, что забрал пожар, можно заменить!!! Мы вернемся сильнее, чем когда-либо!!! У нас лучшая в мире команда, и только это имеет значение. Я всех вас люблю», – написал на своей странице в Facebook владелец заведения Мартин Михалик.

Господин Михалик ничего не сказал о возможной причине возгорания и размере материального ущерба. Пострадавших он также не упомянул, но само помещение, в котором находится ресторан, не предполагает проблем с эвакуацией хотя бы по причине отсутствия стен. Автомобилей скорой помощи на многочисленных фотографиях с места событий нет.