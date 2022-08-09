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Ресторан в Пхукет-Тауне обвинили в заоблачных ценах

Ресторан Khon Boran, находящийся на Ranong Rd. в Пхукет-Тауне, оказался в центре внимания прессы и социальных сетей после обзора в TikTok, автор которого пожаловался на крайне высокие цены в заведении и не указанную в меню стоимость блюд.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Августа 2022, 06:55 PM
Владелец Khon Boran Бунсери «Ко Сонг» Чонграквиттайя. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Владелец Khon Boran Бунсери «Ко Сонг» Чонграквиттайя. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Итоговый счет автора поста в TikTok.

Итоговый счет автора поста в TikTok.

Одно из блюд, заказанных автором поста в TikTok.

Одно из блюд, заказанных автором поста в TikTok.

Одно из блюд, заказанных автором поста в TikTok.

Одно из блюд, заказанных автором поста в TikTok.

Одно из блюд, заказанных автором поста в TikTok.

Одно из блюд, заказанных автором поста в TikTok.

Одно из блюд, заказанных автором поста в TikTok.

Одно из блюд, заказанных автором поста в TikTok.

Резонансный обзор выложил тайский посетитель, который заплатил за ужин на несколько человек более 10 тыс. бат. Гость ресторана сразу оговорился, что заказ был большим и включал фирменные блюда, но цены, тем не менее, произвели на него неприятное впечатление. Кроме того, согласно автору обзора, стоимость блюд не была указана в меню, что прямо противоречит требованиям пхукетских властей.

«Когда ты ешь, ты думаешь, как все вкусно, но когда платишь, все очень дорого», – резюмировал посетитель.

«Мы заказали пресноводных раков, креветок, рыбу, крабов, гребешков – это все морепродукты, так что мы понимаем, что цены могут быть высокими. Но просто невозможно поверить, насколько дорогим все оказалось», – пояснил автор обзора.

В публикации были приведены некоторые примеры блюд с ценами. В частности, карри гэнг сом с рыбой обошлось гостям в 500 бат за порцию; жареные креветки с тамариндовым соусом – в 1800 бат, жареную рыбу – тоже в 1800. Также посетители попробовали пресноводных раков с чесноком и чили по цене в 3000 бат за 3 кг и запеченных креветок со стеклянной лапшой за 1800.

Из простых блюд на пробу был взят жареный рис с курицей и яйцом, цена которого оказалась 220 бат. А обычный рис на пару стоил 150 бат. Итоговая сумма в счете составила 10460 бат.

На фоне резонанса в социальных сетях журналисты обратились к владельцу Khon Boran, местному жителю по имени Бунсери «Ко Сонг» Чонграквиттайя. Престарелый хозяин заведения оказался возмущен обзором не меньше, чем автор ревью – его ценами.

В беседе с репортерами господин Чонграквиттайя отверг обвинения в том, что он наживается на туристах, и заявил, что цены справедливо отражают качество блюд, а также размер порций, поскольку некоторые из заказанных гостями позиций обычно берутся на компанию из нескольких человек.

«Я не хочу ничего объяснять. Я готовлю уже 40 лет, моя голова за это время успела поседеть. И таких посетителей у меня еще ни разу не было», – заявил он, заочно отвечая автору обзора, которого затем назвал «идиотом» и добавил еще несколько ремарок в соответствующем ключе.

«Наши блюда не дорогие, но кто-то заказывает дорогие позиции. Кто-то хочет есть фирменные блюда. Если вы хотите хорошие блюда, то они у нас есть. У меня никогда и в мыслях не было наживаться на посетителях. Пусть гости едят в волю, но и мыслят соответственно цене. Сейчас в обществе много таких людей [как автор обзора], которые не демонстрируют манер, поскольку это просто не добрые люди», – возмущенно заявил владелец Khon Boran.

«Я престарелый человек. Как я могу наживаться на посетителях? Я устанавливаю цены в соответствии с качеством блюд... Все обзоры моего ресторана доступны в социальных сетях, и никто еще не говорил, что у меня слишком дорого. Все говорят, что все вкусно, а цена соответствует качеству. Вот и все, что я могу сказать», – закончил господин Чонграквиттайя.

Вопрос цен, действительно, можно считать дискуссионным, однако владелец Khon Boran ничего не сказал о том, почему в меню есть изображения блюд, но не указана их стоимость. Пхукетский офис Министерства коммерции неоднократно заявлял о том, что считает подобную практику незаконной. Об этом же говорил и вице-губернатор Пичет Панапонг перед прошлогодним Вегетарианским фестивалем, причем сопровождая свои слова размерами штрафов за нарушения.

«Торговцам, не демонстрирующим открыто цены на товары, грозит штраф в размере до 10 тыс. бат. Тем же, кто взимают с покупателей цену, отличную от указанной на ценнике, грозит штраф до 140 тыс. бат и даже до семи лет тюрьмы или оба наказания в зависимости от тяжести нарушения», – говорил вице-губернатор.

Глава пхукетского офиса Минкоммерции Воранит Апхиратджиравонг, в свою очередь, призывала жителей и гостей острова сообщать в ее ведомство о всех нарушениях в области цен.

«Если вы видите, что кто-то пользуется ситуацией и несправедливо завышает цену, или вы стали жертвой нечестной торговли, вы можете подать жалобу в пхукетский офис Министерства коммерции по телефону 076-219586 или через круглосуточную горячую линию 1569», – говорила госпожа Апхиратджиравонг.

Впрочем, к тому, как официальные лица реагируют на жалобы, тоже возникают вопросы. В частности, в апреле тайские посетители пожаловались на ресторан Little Tiger у пляжа Трай-Транг, где были обнаружены отдельные меню для тайцев (с обычными ценами) и для иностранцев (с более высокими). Расследование заняло в буквальном смысле один день и завершилось выводом, что все в порядке, а никаких нарушений в заведении нет.

Что касается ресторана Khon Boran и резонансного обзора в TikTok, то официальные лица Пхукета на эту ситуацию пока никак не отреагировали.

 

 

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