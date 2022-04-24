Ресторан в отеле в Патонге закрыли на 15 дней после ночной вечеринки

Власти Пхукета подтвердили, что ресторан White Lagoon в отеле Patong Bay Hill Hotel был признан виновным в нарушении коронавирусных ограничений и закрыт на 15 дней после ночной вечеринки, о которой сообщил 16 апреля бангкокский юрист и гражданский активист Ситтра Биабангкерд.

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Как говорится в полицейском отчете No.2727/2565, ресторан White Lagoon был признан виновным в нарушении запрета на работу после 23:00, установленного в рамках Декрета о государственном управлении при чрезвычайных ситуациях.

Также заведение признано в нарушении статей 56 и 38 Закона об отелях, поскольку нарушало общественный порядок громким шумом. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 20-100 тыс. бат.

В-третьих, в отеле был обнаружен табак для кальянов, свободный оборот которого в Таиланде запрещен в соответствии с приказом Совета по защите потребителей No. 9/2015 от 18 января 2015. Это нарушение также предполагает штраф.

Наконец, в отчете полиции указывается, что «операторы заведения» признали вину, но не сообщили сами о нарушениях, что также предполагает отдельный штраф.

Распоряжение о закрытии White Lagoon на 15 дней вступило в силу с 22 апреля.

Вечеринка у бассейна

Господин Биабангкерд опубликовал резонансное видео на своей странице в Facebook в субботу, 16 апреля. Трехминутный ролик начинается с того, что сидящий в машине столичный юрист говорит, что находится в Патонге, и показывает время на своем телефоне – 2:17 ночи. На заднем плане отчетливо слышна музыка из здания отеля, название которого господин также демонстрирует. Затем мужчина с сопровождающими проходит по общим территориям отеля, включая зону у бассейна, где отдыхают люди, звучит громкая музыка, за пультом работает диджей. В какой-то момент человек в форме охраны говорит юристу, что снимать в отеле нельзя, но запись продолжается (хотя и видна монтажная склейка).

В своей публикации господин Биабангкерд пояснил, что на вечеринки в Patong Bay Hill Resort Hotel жаловались местные жители, так что он решил увидеть все своими глазами. Побывав в отеле, он заявил, что не верит в то, что полиция Патонга могла не знать о нарушении режима работы.

«Что мы будем делать, если там произойдет новая вспышка COVID-19? Почему начальник полиции провинции Пхукет закрывает на это глаза и разрешает развлекательным заведениям работать вне отведенных часов и нарушать меры по защите от коронавируса? А как я знаю кроме того, у заведения еще и нет лицензии», – добавил он.

Господин Биабангкерд выложил видео в Facebook утром 16 апреля. Ролик начал стремительно набирать просмотры, реакции и комментарии, а вечером того же дня последовал ответ в «оффлайне» – около 50 отельных работников вышли на Бангла-Роуд, чтобы ответить юристу. Участники акции, начавшейся примерно в 23:00, успели за день подготовить самодельные плакаты с фразами, такими как «Мы голодные» и «Мы не хотим остаться безработными».

На фоне резонанса в отношении полиции Патонга была начата служебная проверка, на время которой руководитель участка полковник Суджин Нилабади и его заместители были переведены в центральное отделение полиции по провинции Пхукет. Об этом объявил приехавший на остров 17 апреля помощник начальника полиции Таиланда генерал-лейтенант Сурачет Хакпан, который сейчас постепенно возвращается к резонансным делам.

При этом в защиту Patong Bay Hill Hotel выступил видный бизнесмен Патонга, президент Pisona Group и сын бывшего мэра города Причавуд «Праб» Кисин. В беседе с The Phuket News он подчеркнул тот же момент, что и вышедшие на акцию протеста сотрудники развлекательной индустрии, и губернатор Пхукета. Предприниматель напомнил о том, что два года Патонг буквально боролся за выживание и людям из сферы развлечений сейчас принципиально важна любая возможность заработать на жизнь. Он указал, что речь в данном случае идет о 400 сотрудниках, которым прием гостей давал возможность трудиться и приносить домой деньги.

Также господин Кисин отметил, что у него есть вопросы относительно мотивов жалобы на Patong Bay Hill Resort и White Lagoon. Он заявил, что не исключает, что это могло быть сделано в чьих-то бизнес-интересах.

«Действительно ли жаловались сами местные жители или какая-то конкретная группа лиц, стоящая за ними». – задал вопрос бизнесмен.

Также предприниматель усомнился в том, что гостиница действительно мешала кому-то шумом по ночам, поскольку до ближайших домов от нее около 200-300 м, «а звук должен был бы распространяться не более, чем на 80-100 м».

Одновременно господин Кисин подчеркнул, что бизнес готов внести любые необходимые изменения в свою работу и призвал к честному и беспристрастному рассмотрению ситуации.