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Ресторан Taihei открылся при отеле Banyan Tree на Пхукете

Столичный Taihei уже давно считается одним из топовых японских ресторанов Таиланда, сейчас же у него появился брат на Пхукете.

Марк Ноулс

11 Марта 2018 10:00:00

Название Taihei должно быть уже известно тем из местных поклонников японской кухни, кому довелось пожить в Бангкоке. Столичный ресторан располагается на 53 и 54 этажах Banyan Tree Bangkok и имеет репутацию одного из самых аутентичных японских ресторанов с высочайшим качеством ингредиентов, настоящей кухней страны восходящего солнца и великолепными видами на город.

В феврале этого года второй Taihei открылся на Пхукете. Расположился он в Banyan Tree Phuket, флагманском отеле бренда на территории пхукетской Лагуны. И нужно отметить, что обстановка Banyan Tree Phuket полностью соответствует названию Taihei, в основе которого лежит японское слово обозначающее спокойствие, тишину и покой. Taihei открылся на месте ресторана Tamarind, рядом с главным бассейном Banyan Tree и СПА-центром курортного комплекса, где атмосфера по-настоящему умиротворяющая.

К счастью Banyan Tree и местных гурманов, за кухню в Taihei отвечает японский мастер-шеф Шираиши, тот же повар, который руководил Tamarind до его закрытия. Сейчас господину Шираиши уже за 60 лет, и большую часть жизни он отдал кулинарии. Будущий шеф начал помогать родителям в семейном ресторане на острове Кюсю в десятилетнем возрасте, а в 19 лет отправился в Осаку, чтобы выучиться на шеф-повара со специализацией в области суши. В некотором смысле, открытие Taihei – это возвращение шефа к корням и всему тому, с чего начиналась его гастрономическое путешествие длиной в половину столетия.

Созданное шефом Шираиши меню – это гимн японской простоте и элегантности. В основе всего лежит, конечно же, свежайшая рыба, которую ресторан закупает и у местных поставщиков и за рубежом. На кухню Taihei попадают только самые высококачественные образцы, из которых шеф готовит идеальные суши и сашими, стоящие каждого уплаченного за них бата. Японская кухня не оставляет повару пространства для уловок. Лучшее сашими – это лучшая рыба, которую разделал, нарезал и сервировал мастер. И свежесть здесь говорит сама за себя.

Звезда в короне Taihei – сашими под названием оторо. Его готовят из премиального тунца, причем на блюдо идет богатое жиром мясо с брюшка рыбы. Достаточно попробовать оторо один раз, чтобы понять, почему на знаменитом токийском рыбном рынке Цукидзи это мясо стоит невероятно дорого.

Следом за сашими в меню Taihei располагаются суши и роллы, среди которых отдельно хочется выделить радужный маки с авокадо, креветкой, тунцом и макрелью. Суши и роллы можно заказывать по отдельности на свой выбор, но мы решили сразу взять бенто-сет, чтобы иметь возможность попробовать побольше разных вариантов. В наш набор, помимо суши и сашими, входила свинина тонкатсу, салат из водорослей, креветки, суп с мисо, карпаччо из говядины и японский отлет. Такой бенто – прекрасное знакомство с разнообразными аспектами кухни Taihei.

Также мы решили заказать домбури – порцию риса с курицей на гриле и овощами – чтобы проверить, что в меню есть из сытных блюд, не включающих даров моря. Выбор нас не разочаровал: после суши и сашими рис оставил приятное ощущение наполненности в животе, тем более что мясо и овощи на нем были обильно приправлены богатым имбирным соусом, в котором они обжаривались на воке.

Если же кому-то после суши захочется чего-то легкого, то отличным выбором будет один из салатов, которые здесь готовят с разными дарами моря, авокадо, водорослями и разнообразными заправками.

Не забыл шеф Шираиши и о таких сторонах японской кухни как якимоно (блюда на гриле) и агемоно (блюда во фритюре). Так в качестве завершающего штриха можно взять классическую темпуру из креветок и овощей в легком кляре, подающуюся с кунжутным соусом, или не теряющую популярности свинину в панировке тонкатсу, которая в нашем случае уже входила в бенто-сет.

Мы же закончили ужин пирожным с зеленым чаем маття (его еще называют матча), которое нам прислал лично шеф-повар. И это было идеальное японское завершение идеального японского ужина.

Заказать столики в ресторане Taihie можно по эл. почте fb-phuket@banyantree.com и телефону 076 372 400. Ресторан работает ежедневно с 11:30 до 15:00 (ланч) и с 18:30 до 23:00 (ужин).

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