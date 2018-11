Ресторан PRU на Пхукете получил звезду Мишлен Пхукетский ресторан PRU получил одну звезду в свежей версии ресторанного гида Michelin Bangkok 2019, куда вошли заведения не только Бангкока, но также провинций Пхукет и Пханг-Нга. Всего в гиде упомянуты 38 пхукетских заведений (12 из них получили статус Bib Gourmand, 25 – The Plate Michelin). Новости Пхукета 15 Ноября 2018 10:06:16 Фото: Страница ресторана PRU в Facebook Ресторан PRU, расположенный при отеле Trisara, стал единственных пхукетским заведением, удостоившимся звезды в ресторанном гиде Michelin Bangkok 2019. Составители гида охарактеризовали ресторан следующими словами: «высокий уровень готовки, стоит посетить»» и «весьма комфортабельный, одно из самых приятных мест». Также упоминания удостоилась винная карта заведения. В описании ресторана рецензенты особо отметили концепцию использования органических продуктов с собственной фермы и от местных поставщиков. Фирменным блюдом PRU в гиде Michelin Bangkok 2019 была названа «морковь, приготовленная в земле» (подробнее о PRU читайте здесь). В категорию Bib Gourmand в новом гиде попали 12 пхукетских заведений: Bang Pae Seafood, Chomchan, Chuan Chim, Go Benz, Hong Khao Tom Pla, Mor Mu Dong, One Chun, Raya, Roti Taew Nam, Surf & Turf by Soul Kitchen, Ta Tuay, The Charm. Еще 25 ресторанов Пхукета были отмечены в категории The Plate Michelin: Acqua, Bampot, Black Ginger, Blue Elephant, Crust, etho's, Go La, Jadjan, Jongji Kitchen, Khao Tom Thanon Di Buk, La Gaetana, La Sala, Loba Bang Niao, Mee Ton Poe (Wong Wian Ho Nalika), Nahmyaa, O Cha Rot, O Tao Bang Niao, Pak Nam Seafood, Red Sauce, Ruen Thai, Seafood at Trisara, Suay (Cherngtalay), Ta Khaim Talung Thai, Tu Kab Khao. Единственные представители провинции Пханг-Нга в списке Bib Gourmand – заведения стритфуда Khrua Luang Then и Khrua Nong. В The Plate Michelin попали заведения Esenzi, Gop Phochana, Krua Bai Toey и Nai Mueang.