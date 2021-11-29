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Ресторан оштрафовали за создание помех транспорту

Полиция Патонга выписала штраф ресторану Mermaid de Sea в Калиме за создание помех движению транспорта на прибрежной дороге между Патонгом и Камалой.

Новости Пхукета

29 Ноября 2021, 04:35 PM
Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

Сотрудники полиции отреагировали на серию жалоб в социальных сетях, где пользователи указывали на то, что ресторан незаконно огородил конусами секцию дороги перед своим фасадом. Также указывалось на большое число «безответственно» припаркованных машин, создающих помехи при движении по трассе.

Вечером 25 ноября сотрудники полиции Патонга провели инспекцию на месте и выписали ресторану штраф в размере 1 тыс. бат на основании Закона о дорожном движении.

В полиции Патонга добавили, что провели разъяснительную беседу с менеджером и сотрудниками ресторана, которые поняли, что своими действиями действительно создавали помехи транспорту и тем самым нарушали закон.

Также полиция воспользовалась возможностью обратиться к владельцам других заведений с просьбой уважать закон и не рисковать привлечением к ответственности.

 

 

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