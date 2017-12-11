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Ресторан известной французской сети на Пхукете

Дата/Время начала: 11 Декабря 2017 08:00:00 - 10 Января 2018 23:00:00

La Boucherie в Чалонге – это ресторан знаменитой французской сети не Пхукете. Всегда в меню – стейки из первоклассной говядины, традиционная французская кухня, корейка ягненка и ягнячья ножка, утиная грудка, молодые петушки (половинка птицы на порцию), блюда из рыбы, курицы, свинины и многое другое. Приходите к нам в любой день. Место расположения: https://goo.gl/t8kHDU. Вебсайт: www.laboucherie-chalong.com.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : La Boucherie
Адрес : La Boucherie в Чалонге
Веб-сайт : http://www.laboucherie-chalong.com
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