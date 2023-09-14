Ресторан hom возглавил рейтинг TOP25 Restaurants In Phuket 2023

Ресторанная премия TOP25 In Phuket вручается на острове уже в третий раз, однако все предыдущие годы были периодом коронавирусного затишья. Сейчас же на Пхукет вернулся туризм, а вместе с ним ожила и гастрономическая сцена.
Поскольку группа Travelindex позиционирует себя в качестве пионера в сфере применения высоких технологий в туризме, то и Restaurant Rating Indeх формируетя при помощи сложных алгоритмов на базе искусственного интеллекта. Выводы AI затем проходят ревизию со стороны профессионалов сферы гастрономии.
Первое место в итоге было отдано ресторану hom, которым руководит шеф-повар Рикардо Нунес. Заведение специализируется на современной тайской кухне, хотя главная особенность его кухни – это эксперименты с традиционными методами ферментации продуктов. Поставщиками ингредиентов выступают местные фермеры и рыболовы Пхукета. Гостям предлагается сет-меню от шефа из «десяти моментов».
Второе место досталось ресторану L’Arôme by the Sea, который TOP25Restaurants.com называется единственным заведением высокой французской кухни на Пхукете. Кухней в нем руководит шеф Янник Холленштайн. Заведение отмечено в гиде Michelin и отдельно гордится сеттингом на берегу моря. В меню тоже акцентирована морская тема, хотя понимается она вольно. К примеру, в этом «осеннем» сезоне гостей приглашают на blinis с черной икрой.
На третье и четвертом местах расположились два ресторана отеля Trisara – сначала Jampa (Шеф Рик Динген, зеленая звезда Michelin), а следом PRU (шеф Джимми Опхорст, зеленая звезда Мишлен, одна классическая звезда Michelin). Оба заведения реализуют концепцию «с фермы на стол», причем изначально Jampa был именно фермой, а PRU – местом, где готовились и подавались продукты с этой фермы. В обоих заведениях, имеющих звезды Michelin, предлагают сеты-путешествия: в Jampa – по ферме и по Пхукете, в PRU – по экосистемам регионов Таиланда, но тоже с особым вниманием к Пхукету.
Пятерку замкнул ресторан Samut, который явно нацеливается на то, чтобы его шеф Чатчаван Варахаджиракун стал первым тайцем со звездой Michelin на Пхукете и идет к этой цели. Заведение уже упомянуто в гиде, гостей угощают дегустационными сетами от шефа, в зале всего четыре столика. Текущее предложение для гостей – специальное меню в честь Вегетарианского фестиваля, где есть и бабушкин опаленный кокос, и равиоли с белыми грибами.
«Девять ресторанов впервые были отмечены наградой и включены в топ-25. Среди них HEH, первый австралийский ресторан высокой кухни на Пхукете; Semi di Tsubu, первый в Таиланде ресторан японско-итальянской кухни «итамеши» в Таиланде; Su Va Na, удивляющий гостей трапезой в окружении воды», – говорится в пресс-релизе организаторов премии.
Полный список победителей TOP25 Restaurants Phuket Awards 2023:
- hom, Fermentation Based
- L’Arôme by the Sea, Modern French
- JAMPA, Sustainable Cuisine
- PRU, Natural Thai
- Samut, Modern Thai
- Nitan, Innovative Thai
- Suay, Northeastern Thai
- Black Ginger, Modern Thai
- Jaras, Modern Thai
- Acqua, Italian Fine Dining
- HEH, Contemporary Australian
- Tengoku, Japanese
- Takieng, Authentic Thai
- Ta Khai, Thai Seafood
- Saffron, Classic Thai
- Age, Classic Grill
- Semi di Tsubu, Itameshi
- Blue Elephant Phuket, Royal Thai Cuisine
- Bon Pan-Asian Tapas, Pan-Asian Tapas
- Siam Supper Club, Steakhouse
- Akoya, Coastal Tapas
- Baan Rim Pa, Royal Thai Cuisine
- Talung Thai, Modern Thai
- Su Va Na, Marine Dining
- Big Fish, Seafood
Победителей премии 2023 года чествовали 11 сентября в InterContinental Resort & Spa Phuket. Награды шефам вручал директор пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Лертчай Вангтракунди.
Медиа-группа Travelindex публикует гиды TOP25 Restaurants по Пхукету, Бангкоку, Сингапуру, Гонконгу, Шанхаю и Дели. Подробнее на www.TOP25restaurants.com.