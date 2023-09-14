Ресторан hom возглавил рейтинг TOP25 Restaurants In Phuket 2023

Шеф Рикардо Нунес из ресторана hom при отеле InterContinental получил главную награду ежегодной премии TOP25 Restaurants Phuket Awards. Пусть название заведения и пишется с маленькой буквы, но именно оно идет первым в списке 25 лучших ресторанов Пхукета по версии портала TOP25Restaurants.com медиа-группы Travelindex. Два пхукетских обладателя звезд Michelin – Jampa и PRU – тоже в первой пятерке, на третьем и четвертом месте.

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Морковь, запеченная в земле, в которой он выросла. Самое первое блюдо PRU, до сих пор остающееся в меню. Фото: PRU

Ресторанная премия TOP25 In Phuket вручается на острове уже в третий раз, однако все предыдущие годы были периодом коронавирусного затишья. Сейчас же на Пхукет вернулся туризм, а вместе с ним ожила и гастрономическая сцена.

Поскольку группа Travelindex позиционирует себя в качестве пионера в сфере применения высоких технологий в туризме, то и Restaurant Rating Indeх формируетя при помощи сложных алгоритмов на базе искусственного интеллекта. Выводы AI затем проходят ревизию со стороны профессионалов сферы гастрономии.

Первое место в итоге было отдано ресторану hom, которым руководит шеф-повар Рикардо Нунес. Заведение специализируется на современной тайской кухне, хотя главная особенность его кухни – это эксперименты с традиционными методами ферментации продуктов. Поставщиками ингредиентов выступают местные фермеры и рыболовы Пхукета. Гостям предлагается сет-меню от шефа из «десяти моментов».

Второе место досталось ресторану L’Arôme by the Sea, который TOP25Restaurants.com называется единственным заведением высокой французской кухни на Пхукете. Кухней в нем руководит шеф Янник Холленштайн. Заведение отмечено в гиде Michelin и отдельно гордится сеттингом на берегу моря. В меню тоже акцентирована морская тема, хотя понимается она вольно. К примеру, в этом «осеннем» сезоне гостей приглашают на blinis с черной икрой.

На третье и четвертом местах расположились два ресторана отеля Trisara – сначала Jampa (Шеф Рик Динген, зеленая звезда Michelin), а следом PRU (шеф Джимми Опхорст, зеленая звезда Мишлен, одна классическая звезда Michelin). Оба заведения реализуют концепцию «с фермы на стол», причем изначально Jampa был именно фермой, а PRU – местом, где готовились и подавались продукты с этой фермы. В обоих заведениях, имеющих звезды Michelin, предлагают сеты-путешествия: в Jampa – по ферме и по Пхукете, в PRU – по экосистемам регионов Таиланда, но тоже с особым вниманием к Пхукету.

Пятерку замкнул ресторан Samut, который явно нацеливается на то, чтобы его шеф Чатчаван Варахаджиракун стал первым тайцем со звездой Michelin на Пхукете и идет к этой цели. Заведение уже упомянуто в гиде, гостей угощают дегустационными сетами от шефа, в зале всего четыре столика. Текущее предложение для гостей – специальное меню в честь Вегетарианского фестиваля, где есть и бабушкин опаленный кокос, и равиоли с белыми грибами.

«Девять ресторанов впервые были отмечены наградой и включены в топ-25. Среди них HEH, первый австралийский ресторан высокой кухни на Пхукете; Semi di Tsubu, первый в Таиланде ресторан японско-итальянской кухни «итамеши» в Таиланде; Su Va Na, удивляющий гостей трапезой в окружении воды», – говорится в пресс-релизе организаторов премии.

Полный список победителей TOP25 Restaurants Phuket Awards 2023:

hom, Fermentation Based L’Arôme by the Sea, Modern French JAMPA, Sustainable Cuisine PRU, Natural Thai Samut, Modern Thai Nitan, Innovative Thai Suay, Northeastern Thai Black Ginger, Modern Thai Jaras, Modern Thai Acqua, Italian Fine Dining HEH, Contemporary Australian Tengoku, Japanese Takieng, Authentic Thai Ta Khai, Thai Seafood Saffron, Classic Thai Age, Classic Grill Semi di Tsubu, Itameshi Blue Elephant Phuket, Royal Thai Cuisine Bon Pan-Asian Tapas, Pan-Asian Tapas Siam Supper Club, Steakhouse Akoya, Coastal Tapas Baan Rim Pa, Royal Thai Cuisine Talung Thai, Modern Thai Su Va Na, Marine Dining Big Fish, Seafood

Победителей премии 2023 года чествовали 11 сентября в InterContinental Resort & Spa Phuket. Награды шефам вручал директор пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Лертчай Вангтракунди.

Медиа-группа Travelindex публикует гиды TOP25 Restaurants по Пхукету, Бангкоку, Сингапуру, Гонконгу, Шанхаю и Дели. Подробнее на www.TOP25restaurants.com.