Реплика Королевского крематория на Пхукете готова на 90%

Пхукет продолжает подготовку к церемонии Королевской кремации, назначенной на 26 октября этого года.

4 Октября 2017 09:32:26

Фото: Phuket PR Department

Как сообщил «Новостям Пхукета» глава пхукетского офиса Управления общественных работ, городского и сельского планирования Тхави Хомхуан, реплика Королевского крематория в Сапан-Хине готова на 90%. Объект будет сдан в срок.

«Несмотря на сильные дожди в последние недели, строительство Королевского крематория идет хорошо. Степень готовности в настоящий момент – около 90%. Согласно прогнозам, к 10 октября объект будет готов на 99%, после чего начнется этап финальной отделки», – заявил корреспонденту редакции господин Хомхуан.

«Крематорий будет готов до 26 октября», – заверил он.

Одновременно официальные лица сообщили о завершении регистрации волонтеров, которые будут участвовать в церемониях в день Королевской кремации. Численность волонтерского корпуса на Пхукете составляет 27446 человек. Из них 1980 человек будут отвечать за безопасность, а еще 2516 волонтеров будут обеспечивать медицинскую поддержку.

Кроме того, в период с 15 по 29 октября на Пхукете пройдет серия субботников, приуроченная к Королевской кремации.