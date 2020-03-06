Репетиторство на Пхукете: кто в нем нуждается и каким оно бывает

Что делать родителям, прилетевшим на Пхукет на несколько месяцев и не желающим, чтобы у детей был слишком большой перерыв в учебе? Пожалуй, искать репетитора.

Наталья Скрипачева

8 Марта 2020, 12:00 PM

Уроки русского языка – редкость в международной школе. На помощь в таком случае придет грамотный репетитор.

Когда заходит речь об услугах репетиторов на Пхукете, разумно разделить тех, кому они могут потребоваться, на две группы. Первая группа – люди, приезжающие на остров на осенне-зимний период, на так называемую зимовку. Вторая – постоянно проживающие на острове русскоговорящие экспаты.

Итак, любителям отдохнуть месяц-другой с детьми на Пхукете нужны уже не экскурсии, а репетитор. Ведь даже неделя отдыха расслабляет ребенка, меняя его до неузнаваемости.

Что можно сделать, чтобы чадо шагало в ногу с одноклассниками и не отстало от школьной программы даже среди пальм? Есть несколько решений.

1. Заниматься с ребенком самостоятельно. Это не просто и требует сил, времени, а главное нервов. Попробуй усадить за тетрадки и учебники школьника, когда в окна ярко светит солнце, а за окном голубеет бассейн!

2. Второй вариант – заниматься с репетиторами онлайн. Уже интереснее и эффективнее, но воевать и контролировать вам все равно придется.

3. Русская школа. Да-да, на Пхукете она тоже есть! Удобно отдать ребенка в школу на острове и освободить время для себя. Пять дней в неделю ребенок будет учиться, наслаждаясь свежим воздухом и зеленью. Будет общаться с другими детьми и хорошо питаться (в меню всегда входит много свежих фруктов и овощей). Еще один бонус – усиленной изучение английского языка, часто с носителями. Ну а после школы еще останется время поиграть со сверстниками, поплавать в бассейне или съездить на море! Ну и совместный уикенд никто не отменял! Школа работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 15:30

4. Один из самых распространенных вариантов – репетиторство. Преподаватели по русскому языку, математике и английскому будут заниматься с вашим ребенком у вас или у себя на дому по договоренности. Плюсы – индивидуальная работа и подход, ребенок остается большую часть дня по-прежнему рядом с вами. При этом вы в учебным процесс вовлекаетесь минимально.

Другой контингент – проживающие на Пхукете русскоговорящие семьи. Большинство детей на острове посещают международные школы, работающие по английской или американской системе обучения.

По-русски дети разговаривают разве что дома с родителями. Посещать две школы – и международную, и русскую одновременно не всегда возможно, особенно если расположены они в разных частях острова.

Зарекаться, что никогда не вернемся в Россию не приходится. Жизнь – штука непредсказуемая, и знание русского языка ребенком на хорошем уровне для большинства родителей – важный вопрос. Поэтому многие местные и прибегают к помощи репетиторов.

Еще один пример из жизни на острове – бывает, что семья только переехала на Пхукет, ребенок пошел учиться в международную школу, но его английский, увы, поначалу оставляет желать лучшего. Тут пригодится репетитор по английскому, говорящий по-русски.

Как часто заниматься? Вначале обучения – почаще, чтобы выработалась полезная привычка. Даже четыре раза в неделю не будет перебором. Ну а далее можно будет перейти на поддерживающий режим: два-три раза в неделю.

Легких вам знаний!