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Ремонт полосы вызвал сбой в работе аэропорта Пхукета

В аэропорту Пхукета произошел новый сбой в графике приема и отправки рейсов, продолжавшийся несколько часов. Нарушение расписания связывают с очередным оперативным ремонтом взлетно-посадочной полосы из-за трещины в покрытии, но официального заявления AOT или профильных ведомств пока не было.

Новости Пхукета

17 Августа 2023, 06:54 PM
Схема полета рейса Azur Air из Иркутска (ZF2975), севшего с задержкой, но все же на Пхукете, а не в Краби. Фото: FlightRadar24

Схема полета рейса Azur Air из Иркутска (ZF2975), севшего с задержкой, но все же на Пхукете, а не в Краби. Фото: FlightRadar24

О сбое в работе международного аэропорта Пхукета сообщила в 14:05 страница Outsider’s Aviation, публикующая новости из мира авиации на тайском языке. Публикацией поделился Phuket Info Center, но заявления ни от госкорпорации Airports of Thailand (AOT), ни от официальных лиц Пхукета не последовало. В комментариях к изначальному посту было отмечено Управление гражданской авиации Таиланда (СААТ), но оно пока тоже не выпустило заявлений в связи с нарушением нормальной работы.

Согласно данным портала FlightRadar24, аэропорт Пхукета принимал и отправлял рейсы в нормальном режиме примерно до полудня. Затем начались задержки вылетов и прибытий. В частности, рейс FD3092 авиакомпании AirAsia в Бангкок вылетел вместо 11:55 в 12:59, а рейс CX770 перевозчика Cathay Pacific в Гонконг поднялся в воздух не в 12:00, а только в 13:15. Задержки по другим рейсам составляли от одного до двух часов.

Сбой в приеме рейсов начался примерно в то же время. Некоторые самолеты совершили посадку с большой задержкой, другие были перенаправлены в альтернативные аэропорты.

FlightRadar24 зафиксировал пять перенаправлений. Рейс OD540 компании Batik Air из Куала-Лумпура вернулся в аэропорт вылета, рейс 6E1073 IndoGo из Дели сел в Пенанге, рейс MH794 Malaysian Airlines из Куала-Лумпура совершил посадку на острове Лангкави. В аэропорт Краби были перенаправлены рейсы FD3160 AirAsia (из Чианг-Мая) и PG1403 Bangkok Airways (с острова Самуи). С часовой задержкой совершил посадку рейс ZF2975 из Иркутска, который выполняла Azur Air.

И Outsider’s Aviation, и Phuket Info Center связывают сбой с новой трещиной в покрытии взлетно-посадочной полосы, потребовавшей оперативного ремонта.

К 18:30 ситуация нормализовалась, если не считать задержек с отправлением рейсов, которые не смогли вовремя прибыть из-за ремонта полосы. В частности, самолет Azur, который должен был отправиться в Красноярск еще в 14:45, вылетел только в 16:05.

 

 

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