Ремонт основной дороги в Патонг грозит затянуться

Работы по восстановлению обвалившегося участка дороги Кату-Патонг могут продлиться дольше изначально заявленного срока в 45 дней, сообщил Phuket Info Center. При этом подробный план ремонта так до сих пор не озвучен властями. В частности, неизвестно, остается ли указанный ремонт по-прежнему «временным», как говорили чиновники в октябре.

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Согласно последним публикациям Phuket Info Center, после запуска движения автомобилей из Кату в Патонг на дороге было зафиксировано расширение трещин, образовавших во время схода грунта 19 октября. В связи с этим ближняя к провалу полоса вновь была возвращена в изначальный режим «только для мотоциклов» и остается в нем по состоянию на утро 14 ноября, хотя сейчас показатели подвижности грунта и содержания в нем воды снова в норме.

Изначально официальные лица говорили, что ремонт должен занять 45-60 дней, то есть завершение ожидалось не позже середины декабря. Такой срок называли и глава Кату Чайанан Сутхикун, и губернатор провинции Наронг Вунсиеу, присутствовавший при объявлении и повторивший слава руководителя района, на территории которого произошел инцидент.

Текущая стадия ремонта сводится к тому, что на склон привозят крупные камни и плотный грунт, которые затем утрамбовываются для создания устойчивой площадки под дорогу.

Однако как сообщил на выходных 12-13 ноября Phuket Info Center, работы, видимо, займут более 45 дней из-за погоды и из-за того, что доставка камней и грунта к провалу оказалась более времязатратным делом, нежели представлялось изначально.

При этом официальные лица до сих пор не озвучили подробного плана по восстановлению дороги. В первоначальных заявлениях речь шла о «временном» ремонте с бюджетом в 20 млн бат (за счет муниципалитета Кату). Для сравнения, на улучшение дороги на мыс Панва в районе «поворота Пла Вана» было выделено 23 млн бат, при этом там речь идет о работах на ровной местности, а не на склоне холма, который, как показала практика, может быть склонен к обвалам грунта.

В публикации от 13 ноября Phuket Info Center сообщил со ссылкой на ведущих ремонт рабочих, что на перевале планируется расширить проезжую часть, уменьшить угол подъема/спуска, сгладить повороты. О том, сколько времени займет вся эта работа и в какую сумму обойдется, пока ничего не говорится.

Согласно неподтвержденным данным, работу курирует не пхукетский офис Департамента скоростных магистралей, а региональное отделение, базирующееся за пределами провинции.

При этом основным источником информации о ситуации является Phuket Info Center, созданный во время пандемии коронавируса и изначально занимавшийся распространением экстренных сообщений, касающихся сдерживания пандемии.

На старте Phuket Info Center выступал скорее каналом срочного информирования населения, нежели обычным новостным ресурсом властей (в сравнении, к примеру, со страницами Департамента связей с общественностью).