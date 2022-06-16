Ремонт дороги у ВПП аэропорта с самого начала выбился из графика

Вице-губернатор Пхукета Пичет Панапонг в среду, 15 июня, проинспектировал ход работ на дороге 4031, проходящей параллельно взлетно-посадочной полосы аэропорта. По итогам проверки заместитель главы провинции отдел местному офису Департамента скоростных магистралей распоряжение принять меры, чтобы подрядчик ускорил работы и начал укладываться в график. Глава офиса Юттана Пхитхак осматривал объект вместе с господином Панапонгом.

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Как пояснил вице-губернатор, текущая фаза реконструкция дороги 4031 предполагает оборудование дренажной системы, а затем выравнивание грунта и укладку нового асфальта. Господин Панапонг ничего не сказал о предыдущих фазах, которые предполагали расширение проезжей части и повышение ее безопасности после схода грунта с холма в 2016 году, в результате которого дорога была заблокирована.

Работы по контракту начались 10 марта 2022 года и должны закончиться 5 октября, отметил RP-служба Пхукета в публикации, посвященной визиту вице-губернатора на объект. Однако спустя три месяца прогресс составляет лишь 9%. Как указывается в сообщении PR Phuket, «проект отстает от графика на 11%».

«Пхукетское отделение Департамента скоростных магистралей должно ускорить выполнение работ по контракту подрядчиком», – заявил вице-губернатор Панапонг.

Причина задержки названа не была, однако большая часть выделенного подрядчику времени приходится на низкий сезон, а опыт предыдущих инфраструктурных проектов показывает, что строители хоть и знают об особенностях пхукетской погоды в это время года, но зачастую ничего не могут с этим поделать. При этом местные жители уже жалуются в соцсетях на проблемы, которые вызвала реконструкция дороги 4031, поскольку единственной альтернативой является долгий маршрут в объезд аэропорта. Согласно данным с сайта Департамента скоростных магистралей на Пхукете, подрядчиком выступает компания Chaikon Co Ltd, стоимость контракта – 35,2 млн бат.