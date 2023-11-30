Ремонт дороги продолжается на спуске с холма в Патонге

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей просит водителей быть предельно внимательными на спуске с холма в Патонге. Там уже сутки продолжается ремонт дорожного полотна, но никаких сроков окончания работ по состоянию на 30 ноября не называется. Ремонт начался 29 числа, когда в районе отеля Wyndham были замечены трещины в асфальте из-за ушедшего из-под него грунта. Сперва рабочие временно заделали сами трещины, но потом все же был начат более основательный ремонт. О том, насколько серьезна проблема, информации нет. Власти хранят молчание, но ситуация на контроле хотя бы у Чалермпонга Сэнгди, одного из трех депутатов, представляющих Пхукет в парламенте.

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Сегодня, 30 ноября, депутат парламента Чалермпонг Сэнгди, избранный от включающего Патонг округа, опубликовал фотографии с места ремонта дороги у отеля Wyndham Sea Pearl Resort Phuket. На снимках видно экскаватор, дорожных рабочих и большой проем в дорожном полотне на крайней полосе для движения в сторону Патонга из Кату

Муниципалитеты Патонга и Кату пока ничего не сообщали о сроках завершения работ, пхукетский офис Департамента скоростных магистралей тоже не назвал никаких дат в своем предупреждении от 29 ноября.

По состоянию на первую половину дня 30 ноября работа продолжались. При этом депутат Сэнгди, представляющий партию Move Forward, поблагодарил Департамент скоростных магистралей за установку аварийных фонарей на опасном участке дороги. Без них спускающиеся с холма водители могли не заметить конусы, отмечающие поврежденную секцию Phrabaramee Rd., как шоссе именуется на этом участке.