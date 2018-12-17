Ремонт Bypass Rd. планируют завершить к Новому году

Дорожные работы на шоссе Bypass Rd. должны быть завершены к Новому году. Соответствующее заявление в беседе с The Phuket News сделал глава местного офиса Департамента скоростных магистралей Сомванг Лохамут.

Таньялак Сакут

17 Декабря 2018, 11:22 AM

Фото: Таньялак Сакут

Господин Лохамут принес водителям извинения за доставленные неудобства и заверил, что работы по замене дорожного покрытия будут завершены к Новому году. По словам чиновника, перенести работы на более поздний срок было невозможно.

«Мы должны были закрыть эту часть дороги и отремонтировать ее. В течение долгого времени дорожное полотно подвергалось большой нагрузке и пострадало настолько сильно, что дальше его использовать было уже нельзя», – заявил господин Лохамут.

«Мне жаль, что были созданы неудобства для водителей, но сейчас все указывает на то, что мы сможем открыть обе полосы к 27 декабря. Пока же я прошу всех водителей закладывать дополнительное время на поездки», – добавил он.

Напомним, что дорожные работы в настоящий момент ведутся на участке протяженностью около 1,5 км, начинающемся примерно в районе автозаправки РРТ. Ремонт начался несколько недель назад и привел к образованию значительных пробок.