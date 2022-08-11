Ремни безопасности станут обязательными для всех с 5 сентября

Заместитель начальника полиции Бангкока генерал-майор Джирасант Кэоссэнг-Эк пояснил 11 августа, что изначально сотрудники правоохранительных органов будут ограничиваться предупреждениями, затем нарушителей будет ждать более серьезная ответственность. За не пристегнутый ремень предусмотрено до 2000 бат штрафа, пишет Bangkok Post.
Генерал Кэоссэнг-Эк добавил, что закон делает исключение для легковых машин, впервые зарегистрированных до 1 января 1988 года, и пикапов, зарегистрированных до 1 января 1994 года. Дело в том, что тогда Департамент наземного транспорта еще не требовал оснащения ремнями безопасности всех сидений во всем транспорте.
При этом офицер затруднился что-либо сказать о том, будут ли обязательны с 5 сентября и детские кресла для всех пассажиров до 6 лет. Соответствующее нововведение было анонсировано ранее в этом году, но затем официальные лица заявили, что владельцам машин могут дать дополнительное время на исполнение требования, поскольку массовое производство детских кресел в стране не налажено.
Традиционно ничего не было сказано об автобусах-сонгтэу, тук-туках или практике перевозки строительных рабочих в кузовах пикапов и грузовиков.