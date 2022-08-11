Ремни безопасности станут обязательными для всех с 5 сентября

С 5 сентября полиция Таиланда начнет следить за исполнением нового требования Закона о наземном транспорте, согласно которому в автомобиле должны быть пристегнуты все без исключения лица.

Новости Пхукета

11 Августа 2022, 03:28 PM

С 5 сентября пристегиваться в машине должны и водитель, и все пассажиры. Фото: Bangkok Post