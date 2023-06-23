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Регистрация новых компаний в турбизнесе продолжает расти

Миноммерции Таиланда фиксирует продолжающийся бум регистрации новых компаний в туризнесе и смежных сферах, так или иначе связанных с индустрией гостеприимства. Доля соответствующего сегмента в общем объеме новых регистраций удвоилась за январь-май. При этом особо впечатляющий рост показал бизнес по обмену валют – количество открытых фирм в этой сфере выросло за год в пять раз. Причем это общенациональные цифры, включающие и Пхукет с Бангкоком, и провинции вроде Паттани и Сисакета. К сожалению, отдельно пхукетская статистика недоступна, а было бы интересно.

Новости Пхукета

23 Июня 2023, 11:26 AM
Регистрация новых пунктов обмена валют за год выросла в пять раз. Фото: TAC Phuket

Регистрация новых пунктов обмена валют за год выросла в пять раз. Фото: TAC Phuket

Согласно последним данным Департамента развития бизнеса (DBD, входит в Минкоммерции), за май 2023 года в Таиланде было зарегистрировано 7,4 тыс. новых юрлиц, что на 26% выше показателя 2022 года и является максимальным уровнем за 10 лет. Суммарный зарегистрированный капитал новых компаний – 28,4 млрд бат, что вдвое выше прошлогоднего показателя, говорится в пресс-релизе DBD.

Средний капитал новой компании в мае – 3,8 млн бат. Больше всего новых фирм было зарегистрировано в сфере недвижимости (7,5% от общего числа), строительстве (6,5%) и ресторанном бизнесе (5%).

За январь-май было зарегистрировано 40 тыс. новых компаний (рост на 17,9%) с капиталом в 389 млрд бат (рост в полтора раза год к году). Три основные категории те же, но в ином порядке – строительство (7,6%), недвижимость (7,3%), рестораны (4,7%). Средний капитал – 15,6 млн.

Впрочем, наиболее значительный рост год к году показали туризм и смежные отрасли. К примеру, количество регистраций пунктов обмены валют выросло в пять раз, экскурсионных агентств – почти в четыре раза, услуг гидов – в три с лишним. В сфере размещения (отели, кондо, резорты) был зафиксирован рост в полтора раза, указывает Bangkok Post.

Доля туризма и индустрии гостеприимства в общем объеме регистраций за пять месяцев января по май выросла до 8,1%, удвоившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда страна только открывалась для иностранных гостей.

DBD прогнозирует, что объем регистрации новых фирм за первое полугодие 2023 года составит 42-45 тыс., а за весь год – 75-85 тыс. В пресс-релизе ведомства не приводится подробностей по провинциям, но очевидно, что объем регистрации новых фирм в сферах туризма и недвижимости на Пхукете должен быть заметно выше среднего по стране.

По состоянию на 31 мая, в базе DBD было зарегистрировано 878 тыс. юрлиц, ведущих деятельность в Таиланде. Суммарный зарегистрированный капитал этих фирм составлял 21,3 трлн бат.

 

 

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