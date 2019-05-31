Регистрация номинантов Property Guru Thailand Property Awards продолжается в Таиланде

Лучшая недвижимость Пхукета и других топовых направлений Таиланда на самой престижной отраслевой премии Property Guru Thailand Property Awards.

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2 Июня 2019, 12:00 PM

Фото: Property Guru Thailand Property Awards

Крупнейшее и самое престижное ежегодное событие в сфере недвижимости Таиланда пройдет в 14-й раз в Бангкоке, чтобы воздать заслуженные почести лучшим девелоперам страны и их проектам.

Королевство Таиланд является признанным лидером в сфере недвижимости в азиатском регионе. Страна привлекает инвесторов как зеленью тропиков, так и качеством кондоминиумов, отелей и нишевых проектов, таких как поселки с инфраструктурой для лиц старшего возраста, коворкинговые пространства, современные «умные дома».

В наши дни главное предложение Бангкока – небоскребы мирового класса и интегрированные сообщества, тогда как зоны активного делового развития, подобные Восточному экономическому коридору, предлагают широкие возможности для малых и крупных бизнес-предприятий, а популярные инвестиционные и туристические направления во главе с Пхукетом остаются в центре внимания зарубежных туристов, инвесторов и покупателей недвижимости. Во многом популярность последних объясняется именно широким ассортиментом курортной недвижимости, проектов отельного типа и торгово-развлекательных центров мирового класса.

«Прекрасно, что даже несмотря на наступление в нашей стране эпохи электронной коммерции, на рынке остается высокий спрос на торговые площади в таких локациях, как Большой Бангкок, Паттайя и Пхукет», – отметил господин Прайотх Беньясут, заместитель постоянного секретаря в Управлении постоянного секретаря Министерства торговли, присутствовавший в качестве почетного гостя на прошлогоднем гала-вечере в честь победителей PropertyGuru Thailand Property Awards.

«Уверенность в строительной сфере Таиланда заставляет предпринимателей, потребителей и владельцев бизнеса выбирать именно нашу страну. От лица Министерства торговли Таиланда я призываю тайских девелоперов дальше и всегда оставаться лидерами стабильного роста и подстегивать прогресс в смежных отраслях», – добавил господин Беньясут в своем выступлении на гала-вечере.

Организаторы PropertyGuru Thailand Property Awards и в этом году приглашают девелоперов Пхукета и других ключевых инвестиционных направлений принять участие в торжественном гала-вечере и награждении победителей, которые пройдут в пятницу, 9 августа, в отеле Luxury Collection Hotel в Бангкоке.

Дополнительным свидетельством статуса PropertyGuru Thailand Property Awards является внимание к нему глобальных брендов, таких как платиновый спонсор премии Hitachi Elevators & Escalators, официальный авиаперевозчик Thai Airways и официальный портал-партнер DDproperty.com, ведущий в Таиланде сайт о недвижимости. В ходе блистательного гала-вечера будут вручены более 45 наград, включая титул лучшего девелопера, награду за лучший проект бутик-формата, титул личности года в сфере недвижимости, специальные призы за общественную инфраструктуру, социально ответственный подход к бизнесу, выдающий дизайн, экологическую и социальную устойчивость проектов, работу с местными сообществами.

На гала-вечере 9 августа соберутся около 600 гостей, включая VIP-персон (и это без учета участвующих в премии девелоперов, спонсоров и партнеров). Хозяйкой вечера выступит Супхин Мечучеп, управляющий директор Jones Lang LaSalle (JLL). В состав жюри войдут аккредитованные профессионалы и отраслевые эксперты. Контроль за максимальной объективностью и профессиональностью судейства обеспечить BDO, одна из крупнейших в мире и самых титулованных сетей аудиторских и бухгалтерских фирм. Процесс номинации участников будет продолжаться до 7 июня 2019 года. Информацию о категориях и критериях можно найти на www.asiapropertyawards.com.