Регистрация кандидатов на выборы началась на Пхукете

В Таиланде началась регистрация кандидатов на участие в парламентских выборах, которые пройдут 14 мая. Региональные офисы Центральной избирательной комиссии, включая пхукетское отделение (ECT Phuket), начали принимать заявления 3 апреля. Регистрация завершится 7 апреля.

Новости Пхукета

3 Апреля 2023, 12:36 PM

Пхукетский офис ЦИК (ECT Phuket) заверяет, что полностью готов к приему заявлений от кандидатов. Фото: PR Phuket

Для подачи заявления требуется обратиться в офис ECT Phuket, находящийся в новом административном комплексе на Tha Kraeng Rd. в Пхукет-Тауне. По словам главы пхукетского отделения Избиркома Орапин Ачивасук, ее сотрудники полностью готовы к приему и обработке документов. Претендующих на мандаты политиков она также попросила быть готовыми, в частности, перепроверить документы, а заодно убедиться, что кандидату в принципе разрешено претендовать на кресло в нижней палате Парламента.

«Если заявителю известно, что он не соответствует всем требованиям для регистрации в качестве кандидата, то за подачу заявления предусмотрена ответственность по статье 151 Закона о выборах», – напомнила госпожа Ачивасук.

При этом, несмотря на слова о полной готовности, офис госпожи Ачивасук до сих пор не ответил на вопрос о границах трех избирательных округов на Пхукете, которые были в очередной раз пересмотрены к началу нового электорального цикла. Сейчас доступны сразу три карты с разными границами.

Напомним, что, согласно мартовскому соцопросу Национального института администрирования развития (NIDA), лидерами предвыборной гонки являются три партии:

Phue Thai. Почти 50% поддержи, ожидаемый кандидат в премьеры – Пэтонгтарн Чинават. Move Forward. Порядка 18% поддержки, ожидаемый кандидат в премьеры – Пита Лимджаронрат. United Thai Nation. Около 12% поддержки, ожидаемый кандидат в премьеры – генерал Прают Чан-Оча.

Мартовские рейтинги трех кандидатов на пост главы правительства следующие:

Пэтонгтарн Чинават – 38%. Пита Лимджаронрат – 16%. Прают Чан-Оча – 15%.

В прошлом году в Таиланде активно обсуждался вопрос о том, может ли генерал Чан-Оча претендовать на новый премьерский пост, если он де-факто возглавил правительство в середине 2014 года, когда в Таиланде произошел очередной военный переворот. Закон в Королевстве ограничивает премьерство восемью годами.

В итоге Конституционный суд вынес решение, ставшее сюрпризом и для оппонентов генерала (они отсчитывали его срок с формирования военного правительства в 2014 году), и для сторонников (они считали, что считать надо с выборов 2019 года). Суд же решил, что отсчет нужно вести с принятия новой конституции в 2017 году, которая обнулила сроки Праюта Чан-Очи.