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Регистрация иностранцев на вакцинацию начнется по всему Таиланду 7 июня

Все проживающие в Таиланде иностранцы смогут записаться на прививку от COVID-19 в рамках госпрограммы массовой вакцинации с 7 июня. Соответствующее заявление сделал заместитель официального представителя МИД Натапану Нопакун.

Новости Пхукета

22 Мая 2021, 09:00 AM
Фото: Chanat Katanyu / Banggkok Post

Фото: Chanat Katanyu / Banggkok Post

Как пишет Bangkok Post, вакцинация будет проводиться в выделенных больницах или центрах здравоохранения по месту жительства зарегистрировавшегося.

«Таиланд не будет в безопасности, покуда прививку не получат все», – заявил господин Нопакун в ходе ежедневного брифинга по итогам совещания Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA). Затем господин Нопакун опубликовал аналогичное заявление в своем аккаунте в Twitter.

Отметим, что позиция тайских властей по вакцинации иностранцев была до последнего времени неопределенной. 4 мая глава Минздрава заявил, что приоритетом властей является вакцинация тайских граждан. Однако уже через два дня позиция изменилась. Было объявлено о том, что тайцы и иностранцы должны иметь равный доступ к вакцинам для формирования коллективного иммунитета.

Добавим, что непосредственно на Пхукете запись иностранцев на вакцинацию уже началась. Непосредственно сам прививочный процесс запланирован на июнь. Прививать иностранцев будут вакциной AstraZeneca.




 

 

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