Регистрация иностранцев на вакцинацию начнется по всему Таиланду 7 июня

Как пишет Bangkok Post, вакцинация будет проводиться в выделенных больницах или центрах здравоохранения по месту жительства зарегистрировавшегося.
«Таиланд не будет в безопасности, покуда прививку не получат все», – заявил господин Нопакун в ходе ежедневного брифинга по итогам совещания Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA). Затем господин Нопакун опубликовал аналогичное заявление в своем аккаунте в Twitter.
Отметим, что позиция тайских властей по вакцинации иностранцев была до последнего времени неопределенной. 4 мая глава Минздрава заявил, что приоритетом властей является вакцинация тайских граждан. Однако уже через два дня позиция изменилась. Было объявлено о том, что тайцы и иностранцы должны иметь равный доступ к вакцинам для формирования коллективного иммунитета.
Добавим, что непосредственно на Пхукете запись иностранцев на вакцинацию уже началась. Непосредственно сам прививочный процесс запланирован на июнь. Прививать иностранцев будут вакциной AstraZeneca.