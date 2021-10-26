Региональный штаб полиции взял на контроль дело об ограблении ювелирного магазина

Полиция Пхукета продолжает поиски мужчины, ограбившего ювелирный магазин Thong Thaweechai и жестоко избившего при этом 71-летнего владельца заведения. Ограбление было совершено поздним вечером 23 октября. Добычей грабителя, согласно полицейской оценке, стали золотые украшения на сумму в 8 млн бат. Дело на контроле у регионального полицейского штаба.

Новости Пхукета

26 Октября 2021, 01:32 PM

Фото: Полиция Пхукет-Тауна

По итогам опроса владельца магазина Вангди Интхавонга и анализа записей с камер видеонаблюдения было установлено, что грабитель пробрался в здание через крышу. Затем он разбудил спавшего на втором этаже владельца магазина и потребовал, чтобы тот открыл сейф в торговом зале. 71-летний господин Интхавонг попытался оказать сопротивление, после чего злоумышленник нанес ему серию ударов деревянной дубинкой по голове, на чем схватка закончилась. Судя по акценту, грабитель мог быть гражданином Мьянмы.

В воскресенье, 24 октября, полицейские подробно исследовали место происшествия на Ranong Rd. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что подозреваемый покинул магазин через боковой выход, а затем убежал в заброшенное здание, находящееся непосредственно за магазином. В частности, на предполагаемом маршруте отхода грабителя была обнаружена брошенная в траву красная маска.

К настоящему моменту к поиску подозреваемого также подключилась полиция по восьмому региону. Штаб этого ведомства находится на севере Пхукета, но отвечает оно сразу за семь провинций южного Таиланда – Сураттхани до Краби. Дело взял на контроль заместитель начальника полиции восьмого региона генерал-майор Ванчай Эккапорнпхит, непосредственно следствие ведет подполковник Сомпорн Бунма.