Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Редкую морскую черепаху спасли на пляже в Патонге

Пхукетские специалисты полагают, что у них есть все шансы вылечить редкую морскую черепаху, найденную 4 июля на пляже в Патонге. Молодая бисса была доставлена в центр спасения редкой морской фауны Siritharn при Пхукетском центре морской биологии (PMBC). Вид, к которому относится животное, относится к находящимся на грани полного исчезновения (СЕ, Critically Endangered).

Новости Пхукета

6 Июля 2023, 05:51 PM
Спасенная на пляже в Патонге бисса. Этот вид черепах находится на грани полного исчезновения. Фото: DMCR

Спасенная на пляже в Патонге бисса. Этот вид черепах находится на грани полного исчезновения. Фото: DMCR

Редкую морскую черепаху спасли на пляже в Патонга

Редкую морскую черепаху спасли на пляже в Патонга

Пхукеткий офис Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) получил информацию обнаруженной на берегу биссе от пляжный спасателей Патонга. Специалисты приехали и забрали животное к себе не мыс Панва на восточном побережье острова, где базируются DMCR, PMBC центр Siritharn и другие структуры, занимающиеся защитой морской фауны.

Эксперты подтвердили, что найденная на пляже черепаха – это бисса, также известная как настоящая каретта. Животное еще молодое, его вес составляет 2,7 кг, размеры – примерно 34 см на 29 см.

У черепахи порезан один из плавников. Специалисты полагают, что травма могла быть нанесена гребным винтом моторной лодки. Более серьезная проблема – выявленная при рентгене блокировка желудочно-кишечного тракта. Ветеринары не сказали, с чем это может быть связано, но нередко причиной оказывается пластиковый мусор в море.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Даниэль Андреев возвращается на Пхукет, шансы на выход из комы растут
Тридцать человек арестованы на Пхукете за визовые нарушения в июне
Прокатчиков мототехники собрали на совещание по дорожной безопасности
Жительница Пхукета арестована за массовую покупку сим-карт
По делу о стрельбе в Кату разыскивают местных подростков
Спасатели ищут новый дом для питона Голиафа
Водитель микроавтобуса оштрафован на 1000 бат за угрозы туристу
Два новых пункта скорой помощи открылись в Чернг-Талей
Поражение в борьбе за Expo лишило Пхукет повода спешить с мега-проектами
Тайская полиция объявила новую кампанию против мотоциклистов без шлемов
Лаосец арестован за кражу пистолета из частного дома в Патонге
На главном шоссе Пхукета остановили трафик ради переползавшего дорогу питона
Полиция разыскивает водителя микроавтобуса после угроз туристу арматурой
В Патонге возобновились рейды по борьбе с фейерверками на пляже
Пикап протаранил жилой дом в Таланге

 

Thai Residential
The Pavilions Phuket
SOHO Pool Club

 