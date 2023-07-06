Редкую морскую черепаху спасли на пляже в Патонге

Пхукетские специалисты полагают, что у них есть все шансы вылечить редкую морскую черепаху, найденную 4 июля на пляже в Патонге. Молодая бисса была доставлена в центр спасения редкой морской фауны Siritharn при Пхукетском центре морской биологии (PMBC). Вид, к которому относится животное, относится к находящимся на грани полного исчезновения (СЕ, Critically Endangered).

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Спасенная на пляже в Патонге бисса. Этот вид черепах находится на грани полного исчезновения. Фото: DMCR

Пхукеткий офис Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) получил информацию обнаруженной на берегу биссе от пляжный спасателей Патонга. Специалисты приехали и забрали животное к себе не мыс Панва на восточном побережье острова, где базируются DMCR, PMBC центр Siritharn и другие структуры, занимающиеся защитой морской фауны.

Эксперты подтвердили, что найденная на пляже черепаха – это бисса, также известная как настоящая каретта. Животное еще молодое, его вес составляет 2,7 кг, размеры – примерно 34 см на 29 см.

У черепахи порезан один из плавников. Специалисты полагают, что травма могла быть нанесена гребным винтом моторной лодки. Более серьезная проблема – выявленная при рентгене блокировка желудочно-кишечного тракта. Ветеринары не сказали, с чем это может быть связано, но нередко причиной оказывается пластиковый мусор в море.