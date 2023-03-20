Рецидивиста подвела под арест мелочь из ландроматов

Полиция Таланга отчиталась об аресте подозреваемого по получившему резонанс в соцсетях делу о краже мелочи из уличных стиральных машин. Правоохранители потратили несколько дней, но разыскали злоумышленника, похитившего монеты из двух ландроматов, попутно повредив оба устройства. Мужчина оказался вором-рецидивистом, неоднократно судимым ранее за другие мелкие кражи по всему острову, уточнила полицию. Во взломе ландроматов он тоже уже сознался.

Новости Пхукета

Житель Май-Кхаон по имени Ниран Чамнанрыа был арестован в своем доме на севере Пхукета в субботу, 18 марта. Полицейские пришли туда, уже имя ордер на арест мужчины в связи со взломом ландроматов в Таланге. В качестве ключевых улик сотрудники полиции изъяли одежду, которая была на нем в ночь совершения преступлений, а также скутер Honda Click, по перемещениям которого его и выследили.

Господин Чамнанрыа похитил мелочь из двух ландроматов в ночь с 11 на 12 или 12 на 13 марта (данные расходятся). Преступления были зафиксированы камерами видеонаблюдения, как в самих прачечных, так и на улицах. В итоге именно просмотр записей CCTV позволил полицейским восстановить путь отхода злоумышленника с места событий.

Вора отследили вплоть до поселка Ко-Эн в Май-Кхао, где его след потерялся. Однако полицейские провели, как они выразились, проверку на предмет проживания «известных правонарушителей» в районе, по итогам которой получили ордер на арест господина Чамнанрыа. Сперва мужчина заявил, что ничего не знает о взломе ландроматов, но после предъявления улик сознался.

Полиция отметила, что ранее господин Чамнанрыа привлекался к ответственности за кражи в зонах ответственности полицейских участков Пхукет-Тауна, Таланга и Саку. Во всех случаях хищения были мелкими. Полиция не сказала, какое наказание может ждать мужчину в этот раз.