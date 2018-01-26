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Ребрышки Naughty Nuri’s прибыли на Пхукет

Непринужденная атмосфера, радушный персонал и огромные порции сочных ребрышек. Все это Naughty Nuri’s.

Новости Пхукета

28 Января 2018 13:00:00

Сеть ресторанов Naughty Nuri’s – детище американца Брайана Алдингера и его супруги-индонезийки Иснури «Нури» Суриятми, которые в далеком 1995 году открыли небольшое кафе на острове Бали, где начали подавать ребрышки в американском стиле и классические индонезийские блюда. Как видите, история начиналась довольно скромно, но сейчас, 22 года спустя, рестораны Naughty Nuri есть и в Куала-Лумпуре, и в Мельбурне, и на Пхукете. Последний открылся совсем недавно, но судя по оценкам на TripAdvisor сразу попал в цель: 87% оценок ресторана – твердые пять из пяти.

Как скромному индонезийскому варунгу (семейному ресторанчику) удалось стать сенсацией в больших городах? Ответ можно уместить в одно слово – ребрышки. И кстати, именно это слово безоговорочно лидирует в разделе «О чем говорят» на странице Naughty Nuri's на TripAdvisor.

Фирменные ребрышки Naughty Nuri's – это настоящий гимн вкусу, и одновременно – идеальный пример того, как нотка Азии может вывести на новый уровень классическое западное блюдо. Наверное, этим Naughty Nuri's и покорил австралийцев и американцев, которые понимают в мясе на гриле больше, чем кто-либо еще.

Ребрышки в Naugti Nuri's готовят основательно и без спешки, так чтобы они приобрели приятный дымный запах и при этом были максимально нежными и сочными. В процессе готовки ребрышки обильно глазируются фирменным соусом, который превращает и без того великолепное мясо в сказочное.

«Меня многие спрашивают – и простые гости, и отельеры, и коллеги по кулинарному цеху – что я добавляю в ребрышки, почему они так хороши. На самом деле секрет в фруктах. Папайя и ананас в маринаде добавляют вкус и аромат, одновременно выступая естественным размягчителем мяса. Но что касается соуса... Кто знает, что в нем? Я рассказать не могу», – говорит исполнительный шеф-повар Naughty Nuri’s International Эдди Вонг, который готовил пхукетский ресторан к открытию.

Секретов не раскрывает и президент Naughty Nuri’s International Питер Кхор.

«Весь секрет – в уникальной смеси западных и европейских специй. Именно это сочетание делает рецепт особенным», – говорит он.

Ребрышки на гриле – это тот случай, когда размер имеет значение, и порции в Naughty Nuri’s ожидаемо внушительные. Если тайцы предпочитают резать отруб на узкие «пулеметные ленты», то в у шефа Эдди Вонга ребрышки по-американски широкие. Так что если у вас есть желание попробовать и другие блюда, то ребра имеет смысл брать на двоих.

«В норме в меню 43 позиции, но иногда мы увеличиваем это число до 51. Каждые три месяца мы заменяем часть меню, чтобы постоянные гости не скучали, но главные блюда в нем всегда присутствуют», – объясняет политику Naughty Nuri’s Питер Кхор.

Среди фирменных блюд – молочный поросенок баби гулинг, шашлычки сатэ лилит, ножка ягненка в балийском стиле и говяжьи ребрышки. В плане напитков Naughty Nuri’s гордится классическими тропическими коктейлями, хотя и другие позиции в барной карте найдутся.

Пхукетский ресторан Naughty Nuri’s открылся на Rat-U-Thit 200 Pi Rd. в Патонге. При этом владельцам удалось практически невероятное – обустроить в центре шумного курорта тихий зеленый дворик, где могут с комфортом разместиться 500 человек. Собственно, это и отражено в названии пхукетского ресторана, которое полностью звучит как Naughty Nuri’s in The Forest Phuket, Thailand.

Атмосфера в заведении предсказуемо непринужденная. Персонал приветствует гостей игривым «оньк-оньк», по вечерам в ресторане звучит живая музыка. В ближайшее время Naughty Nuri’s планирует обзавестись собственной достопримечательностью – светящимся деревом из фильма «Аватар».

Одно из актуальных спецпредложений в Naughty Nuri’s на Пхукете – порция ребрышек за 10 бат при предварительном заказе столика на четверых гостей или больше.

Подробности уточняйте по телефону 076 340 308. За акциями и скидками можно следить на странице Facebook.com/nnphuket.

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