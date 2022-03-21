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Ребенок утонул в бассейне пхукетского отеля

Трехлетний ребенок утонул в бассейне отеля на Пхукете, пока родители спали в номере.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Марта 2022, 02:18 PM
Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Сообщение о трагическом несчастном случае в отеле Supitcha Hotel в Ко-Кэу поступило в полицию Пхукет-Тауна около 13:00 воскресенья, 20 марта, сообщил начальник участка полковник Саравут Чупрасит. Информация поступила из больницы Vachira Phuket Hospital, куда доставили ребенка.

В коротком отчете о происшествии полковник Чупрасит указал, что погибший мальчик Ратчасри Чаусрисакун покинул номер, когда его родители спали, и отправился в бассейн. Из воды его достал некий очевидец, однако полиция не уточнила, был ли кто-то из взрослых у бассейна непосредственно в тот момент, когда к нему подошел ребенок без сопровождения родителей. Реанимационные процедуры на месте событий результатов не принесли.

Медики пришли к выводу, что причиной смерти стало именно утопление. В сообщении полковника Чупрасита не указывается, закрыла ли полиция дело или продолжает расследование.

 

 

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