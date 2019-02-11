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Ребенок погиб в результате падения с крыши отеля

Девятилетний ребенок погиб в результате падения с крыши отеля в Камале. Мальчик подскользнулся, когда готовился прыгнуть в расположенный на крыше бассейн, и рухнул на землю с большой высоты.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Февраля 2019, 12:52 PM
Фото: Полиция Камалы

Фото: Полиция Камалы

Фото: Полиция Камалы

Фото: Полиция Камалы

Фото: Полиция Камалы

Фото: Полиция Камалы

Фото: Полиция Камалы

Фото: Полиция Камалы

Полиция получила сообщение о гибели девятилетнего ребенка в Камале вечером 10 февраля. Согласно поступившему в полицейский участок сообщению, ребенок упал с крыши и разбился насмерть.

Как отметил в своем отчете подполковник Сомнык Дамкэу из полиции Камалы, группа из 18 китайцев-родственников, прибыла отдыхать на Пхукет 8 февраля. Семья заселилась в один из местных отелей с бассейном на крыше.

В день происшествия туристы проводили время у бассейна. В какой-то момент ребенок забрался на конструкцию, закрывающую насосы, чтобы спрыгнуть с нее в воду. Отец мальчика крикнул ему, чтобы он спустился, но тот подскользнулся и рухнул на землю с многометровой высоты. От полученных травм ребенок скончался на месте.

На фотографиях с места событий видно, что край крыши с бассейном огорожен 80-сантиметровым стеклянным бортиком, однако закрывающая насосы конструкция собственной ограды не имеет, при этом сама она находится довольно близко к краю крыши, а ее верхняя часть выше стеклянного ограждения.

Посольство Китая в Таиланде было проинформировано об инциденте.

 

 

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