Ребенок госпитализирован после случайного употребления конфет с марихуаной

Врач Вирасини Ратаналерт из провинции Накхон-Пханом обратилась с предупреждением к родителям после того, как в ее больницу доставили восьмилетнюю девочку с симптомами сильной интоксикации. Как выяснилось, ребенок по незнанию съел целую банку жевательных конфет с каннабисом. Угощение было получено от неназванных родственников.

Новости Пхукета

8 Февраля 2023, 03:46 PM

Жевательные конфеты, аналогичные тем, которые употребил ребенок. Фото: Wirasinee Ratanalert / Bangkok Post

Госпожа Ратаналерт рассказала об инциденте на своей странице в Facebook, чтобы призвать родителей более внимательно следить за тем, чтобы продукты с марихуаной не попадали случайно к детям. Разумеется, речь идет, прежде всего о конфетах, печенье и других подобных сладостях, которые ребенок с удовольствием съест, не подозревая о получаемой дозе тетрагидроканнабинола (главного психоактивного вещества в марихуане). Визуально конопляное печенье или маффины невозможно отличить от обычных.

В конкретном случае, который описала доктор Ратаналерт, в больницу Thatpanom Crown Prince Hospital была доставлена восьмилетняя девочка с головокружением и тошнотой, которая развилась во рвоту.

Как пишет Bangkok Post, ребенка привезла мать, так что врачи смогли задать ей вопросы о том, что предшествовало развитию описанного состояния. Взятый затем анализ мочи подтвердил, что девочка находилась в состоянии сильной интоксикации каннабисом, вызванной употреблением полученных от неких родственников конфет.

Публикация доктора Ратаналерт предсказуемо вызвала множество комментариев в сети. Некоторые пользователи, в частности, указывали на недостаточную маркировку продуктов с каннабисом, а другие сетовали на отсутствие наказания для продавцов продукции с марихуаной, которые не предупреждают покупателей о возможных эффектах.

Впрочем, некоторые комментаторы все же указали и на ответственность взрослых, которые должны следить, чтобы имеющиеся в доме продукты с каннабисом не были доступны детям.

Также стоит отметить, что доступные в обычных магазинах продукты с коноплей (такие как конопляные напитки) не имеют или почти не имеют в составе тетрагидроканнабинола, хотя закон все равно запрещает продавать их лицам до 20 лет. Конопляное печенье и конфеты с сильных психоактивным эффектом продаются только в специализированных магазинах. Но хранить их нужно в недоступном для детей месте.