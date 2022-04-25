Ребенку стало плохо во время экскурсии на Симиланы

Военные моряки пришли на помощь девятилетней девочке, которой стало плохо во время экскурсии с семьей на Симиланские острова. Я ребенка возникли проблемы с дыханием, которые, впрочем, со временем прошли.

Иккапоп Тхонгтуб

У ребенка возникли трудности с дыханием во время купания на Симиланах. Помощь пациентке оказали прибывшие на скоростном катере флотские медики. Фото: Третье региональное командование ВМФ Таиланда

У ребенка возникли трудности с дыханием во время купания на Симиланах. Помощь пациентке оказали прибывшие на скоростном катере флотские медики. Фото: Третье региональное командование ВМФ Таиланда

У ребенка возникли трудности с дыханием во время купания на Симиланах. Помощь пациентке оказали прибывшие на скоростном катере флотские медики. Фото: Третье региональное командование ВМФ Таиланда

У ребенка возникли трудности с дыханием во время купания на Симиланах. Помощь пациентке оказали прибывшие на скоростном катере флотские медики. Фото: Третье региональное командование ВМФ Таиланда

Инцидент на Симиланах произошел во второй половине дня 24 апреля. Как сообщило третье региональное командование ВМФ Таиланда, сообщение о чрезвычайной ситуации требующей участия медиков поступило на базу в Пханг-Нга с острова Пхат в 15:25. Медицинская команда из состава отряда по поиску и спасению на воде была незамедлительно отправлена на помощь.

Как рассказали прибывшим специалистам родители девочки, проблемы с дыханием возникли у нее, когда она купалась. У девочки началась паника, но ее успели благополучно вывести из воды на берег.

В сообщении ВМФ не говорится, была ли у ребенка ранее диагностирована астма или иное заболевание схоже характера. При этом медики указали, что прямо на пляже острова Пхат родители ребенка дали ей некий бронхолитик, который, впрочем не привел к исчезновению симптомов.

Флотские врачи в итоге воспользовались баллоном с кислородом, и примерно к 16:10 ребенку стало лучше, так что медики разрешили семье продолжить отдых.

Третье региональное командование воспользовалось случаем, чтобы обратиться к семейным туристам с напоминанием о необходимости пристально следить за детьми на экскурсиях и во время купания в море.





