Разыскивавшуюся за кражу иностранку арестовали в аэропорту Пхукета

Гражданка Монголии по имени Номин Есукхей была арестована вечером 27 марта в аэропорту Пхукета, сообщил на своей странице в Facebook офис Иммиграционного бюро, обслуживающий аэропорт. Женщина была арестована на паспортном контроле в зале вылетов международных рейсов. По всей видимости, она рассчитывала покинуть страну, поскольку в соответствующий зал можно пройти только при наличии билетов на руках.

Новости Пхукета

28 Марта 2023, 10:02 AM

Номин Есукхей после ареста в аэропорту Пхукета. Вменяемую ей кражу она, согласно материалам дела, совершила в аэропорту Бангкока. Фото: Phuket Immigration Checkpoint