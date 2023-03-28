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Разыскивавшуюся за кражу иностранку арестовали в аэропорту Пхукета

Гражданка Монголии по имени Номин Есукхей была арестована вечером 27 марта в аэропорту Пхукета, сообщил на своей странице в Facebook офис Иммиграционного бюро, обслуживающий аэропорт. Женщина была арестована на паспортном контроле в зале вылетов международных рейсов. По всей видимости, она рассчитывала покинуть страну, поскольку в соответствующий зал можно пройти только при наличии билетов на руках.

Новости Пхукета

28 Марта 2023, 10:02 AM
Номин Есукхей после ареста в аэропорту Пхукета. Вменяемую ей кражу она, согласно материалам дела, совершила в аэропорту Бангкока. Фото: Phuket Immigration Checkpoint

Номин Есукхей после ареста в аэропорту Пхукета. Вменяемую ей кражу она, согласно материалам дела, совершила в аэропорту Бангкока. Фото: Phuket Immigration Checkpoint

Как следует из сообщения Иммиграционного бюро, 27-летняя гражданка Монголии была арестована на основании судебного ордера номер 196/2566, выданного судом провинции Самут-Пракан двумя днями ранее, 25 марта. Основание для ареста указано как «кража, совершенная в аэропорту в количестве двух или больше событий».

В провинции Самут-Пракан находится бангкокский аэропорт Suvarnabhumi, являющийся главными воздушными воротами страны. Госпожу Есукхей передали в руки расположенного при нем отделения полиции.

В публикации Иммиграционного бюро Пхукета не сообщается, что именно и когда украла гражданка Монголии.

 

 

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