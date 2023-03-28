Разыскивавшуюся за кражу иностранку арестовали в аэропорту Пхукета

Как следует из сообщения Иммиграционного бюро, 27-летняя гражданка Монголии была арестована на основании судебного ордера номер 196/2566, выданного судом провинции Самут-Пракан двумя днями ранее, 25 марта. Основание для ареста указано как «кража, совершенная в аэропорту в количестве двух или больше событий».
В провинции Самут-Пракан находится бангкокский аэропорт Suvarnabhumi, являющийся главными воздушными воротами страны. Госпожу Есукхей передали в руки расположенного при нем отделения полиции.
В публикации Иммиграционного бюро Пхукета не сообщается, что именно и когда украла гражданка Монголии.