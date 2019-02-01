Разыскивавшегося за наркоторговлю итальянца арестовали на Пхукете

Шеф Иммиграционного бюро Таиланда сообщил об аресте пятерых иностранцев, включая итальянского наркоторговца (на Пхукете) и бывшего руководителя чешского спецназа (в Паттайе).

1 Февраля 2019, 12:03 PM

Генерал-лейтенант Сурачет Хакпан. Фото: Apichart Jinakul

Об аресте пяти иностранцев шеф Иммиграционного бюро Таиланда Сурачет Хакпан рассказал на пресс-конференции 31 января. Один из арестов, по словам генерала Хакпана, был произведен на Пхукете, пишет Bangkok Post.

Как рассказал глава Иммиграционного бюро, гражданин Италии Даниель Лолло был арестован на Пхукете, где проживал с 2010 года. Все это время мужчина числился в международном розыске по делу о незаконном хранении наркотиков. В Таиланде итальянец успел жениться, полиция сейчас выясняет, был ли он причастен к торговле наркотическими средствами и в этой стране. В ближайшее время господина Лолло передадут итальянской полиции.

Бывший руководитель одного из чешских спецподразделений Петр Билек был арестован в Паттайе. Мужчина находился в красном списке Интерпола по делу об ограблении. Генерал Хакпан не уточнил, как долго Билек скрывался от следствия в Таиланде, но отметил, что его также передадут правоохранительным органам родной страны.

Также в январе тайской полицией были арестованы три гражданина Южной Кореи. Некто Геонтл Хванг был арестован по делу о мошенничестве и незаконном лишении свободы трех граждан японии. Ли Кйюлэ был арестован по делу о нападении, а Парк Юнкван – за подделку паспортов и хищение автомобилей.