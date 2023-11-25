Разыскиваемый за убийство подросток передал себя в руки полиции на Пхукете

Восемнадцатилетний подросток, объявленный в розыск в связи с убийством шестнадцатилетнего студента в Бангкоке, сдался полиции Пхукета после того, как суд выдал ордер на его арест. Юноша пришел в участок Таланга в трогательной кофте с надписью «Том и Джерри», но обвинения против него совсем не детские: соучастие в предумышленном убийстве, хранение и ношение огнестрельного оружия, стрельба в городе. Полиция промолчала о том, кто из родных сопровождал тинейджера, но отметила, что на Пхукете у него живет отец. На фото из участка видно, что его привел туда взрослый мужчина.

Иккапоп Тхонгтуб

25 Ноября 2023, 09:00 AM

Вачиравит с неназванным сопровождающим лицом в полиции Таланга. Фото: Thalang Police

Восемнадцатилетний Вачиравит – последний из фигурантов дела об убийстве студента Dusit Technical College по имени Понгпира, застреленного в Бангкоке по пути на учебу утром 21 ноября. Как писала после убийства газета Bangkok Post, преступление совершили трое других других молодых людей, двое из которых были арестованы уже 21 числа.

Полиция сообщила, что стрелял 22-летний Акарапон Сиримеканон (на месте событий было найдено однозарядное кустарное оружие, так называемый пен-ган). Одновременно арестовали и 18-летнего Тханакорна, который, судя по всему, сидел за рулем одного из двух мотоциклов, которые использовали нападавшие.

О роли Вачиравита ничего сказано не было, но обвинения против него включают полный набор статей, применимых к событиям утра 20 ноября: соучастие в убийстве, незаконное хранение оружия, незаконное ношение оружия в городе, стрельба в общественном месте.

После убийства Вачиравит уехал из Бангкока на Пхукет, в дом своего отца в Паклоке. Впрочем, пробыл он там менее двух дней. 24 ноября было подтверждено, что он явился в полицию и сдался. Ордер на его арест был получен вечером 23 числа.

Отвечая на вопросы следователей, стрелок Акарапон заявил, что у его приятеля Тханакорна произошел конфликт с впоследствии убитым Понгпирой, причем последний якобы ударил первого ножом. Утром 20 ноября Тханакорн с друзьями отомстили обидчику. Неизвестно, планировали ли они именно убийство, но следствие возбудило дело именно по этой статье.

Понгпира стал вторым бангкокским студентом, застреленным в столице за две недели. 11 ноября при похожих обстоятельствах застрелили другого студента профтехучилища, причем в том случае случайная пуля также убила преподавательницу учебного заведения. Оба преступления были совершены группами молодых людей. За резонансным шутингом в Siam Paragon в октябре тоже стоял тинейджер.