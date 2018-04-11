Разыскиваемого за убийство жителя Сатуна нашли в Чалонге

Полиция Чалонга сообщила об аресте 29-летнего Нирана Нунуя, в течение двух с половиной лет находившегося в розыске по делу об убийстве владельца фабрики по производству льда в провинции Сатун.

11 Апреля 2018 13:00:47

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как говорится в полицейском отчете, Нирран Нунуй был арестован в неком ресторане на Luan Por Chuang Rd. в Чалонге около 13:00 вторника, 10 апреля. Полиция не уточнила, являлся ли арестованный сотрудником ресторана или просто обедал в заведении.

Ниран Нунуй подтвердил полицейским, что действительно является тем самым человеком, в отношении которого еще осенью 2015 года было возбуждено дело об убийстве и незаконном ношении оружия. В тот же день Ниран Нунуй был под охраной отправлен в Сатун, где было совершено преступление.