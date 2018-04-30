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Разыскиваемого наркоторговца нашли в Паклоке

Полиция Таланга сообщила о задержании местного жителя Махмута Нормвана, на арест которого пхукетским судом было выдано сразу три ордера.

Иккапоп Тхонгтуб

30 Апреля 2018 09:37:25

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Махмут Нормван был арестован в Паклоке во второй половине дня 28 апреля. Полиция не уточнила, как именно удалось выяснить местонахождение разыскиваемого, однако указала, что арест был произведен в одном из жилых домов девятого мубана этого района.

В ходе обыска полицейские изъяли у мужчины более 3000 таблеток метамфетамина и винтовку .22 калибра с 25 патронами. Арестованный был доставлен в полицейский участок Таланга для допроса.

 

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