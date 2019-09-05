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Разъяснение по формам ТМ30 и ТМ28 от Иммиграционное бюро

Иммиграционное бюро Пхукета выступило с разъяснениями относительно форм ТМ30 и ТМ28, вызывавших в последнее время активное обсуждение в СМИ и соцсетях.

Таньялак Сакут

7 Сентября 2019, 09:00 AM
Иммиграционное бюро Пхукета заверило, что иностранцы не имеют никакого отношения к форме ТМ30 и ее отсутствие не повлечет никаких последствий. При этом форму ТМ28 заполнять все-таки необходимо, благо делается это очень быстро через сервис Drive Thru. Фото: Таньялак Сакут

Иммиграционное бюро Пхукета заверило, что иностранцы не имеют никакого отношения к форме ТМ30 и ее отсутствие не повлечет никаких последствий. При этом форму ТМ28 заполнять все-таки необходимо, благо делается это очень быстро через сервис Drive Thru. Фото: Таньялак Сакут

Иммиграционное бюро Пхукета выступило с разъяснениями относительно широко обсуждаемой формы ТМ30, которую должны подавать все владельцы недвижимости, сдающие жилье иностранцам. Данное требование действует с 1979 года, но до сих пор многие лендлорды не в курсе его существования. Более того, узнают о ТМ30 они непосредственно от жильцов, обратившихся в Иммиграционное бюро с тем или иным вопросом и поставленных перед фактом, что у них не подана ТМ30.

В беседе с корреспондентом редакции замначальника пхукетского отделения Иммиграционного бюро полковник Нарыват Путтхавиро заверил, что снимающий жилье иностранец к подаче ТМ30 не имеет отношения. Его обязанность – подача формы ТМ28, если он уезжал из дома и жил где-то более суток.

«За подачу формы ТМ30 ответственен владелец недвижимости, а не снимающий ее иностранец. Обязанность иностранца – подача формы ТМ28, а ТМ30 – ответственность лендлорда», – заявил полковник Путтхавиро.

Форма ТМ30 – бланк для владельца недвижимости, предоставляющего жилье иностранцу. Информация должна быть направлена лендлордом в Иммиграционное бюро в течение 24 после заселения жильца в соответствии со статьей 38 Закона об иммиграции.

Форма ТМ28 – бланк для подтверждения иностранцем постоянного места жительства, в частности, после отсутствия там на срок свыше 24 часов. Соответствующее требование прописано в статье 37 Закона об иммиграции. В прошлом году «Новости Пхукета» обращались в местный офис Иммиграционного бюро за комментарием относительно формы ТМ28, и глава офиса описывал ее именно как форму для иностранцев, возвращающихся из какой-либо поездки.

В беседе с The Phuket News полковник Путтхавиро прямо заявил, что факт подачи или не подачи лендлордом формы ТМ30 не имеет значения при рассмотрении каких-либо заявлений жильца-иностранца, в том числе заявлений на продление разрешенного срока пребывания в стране.

«От иностранца требуется только подача формы ТМ28 [после отсутствия по адресу регистрации]. Это все, за что иностранец отвечает. Если иностранец подает заявление на продление разрешения на пребывание в Таиланде, ему нет нужды беспокоиться о том, была ли владельцем жилья подана форма ТМ30. Это никак не повлияет на прием заявления», – заверил полковник Путтхавиро.

В беседе с корреспондентом The Phuket News полковник Путтхавиро заверил, что в отношении формы ТМ28 ничего не изменилось. Если иностранец совершил поездку в другую провинцию или провел хотя бы ночь в отеле даже в пределах Пхукета, то после возвращения домой ему нужно подтвердить свой адрес проживания по форме ТМ28.

На вопрос о том, нужно ли это делать после каждой поездки, офицер ответил утвердительно: «Да, нужно делать».

При этом стоит отметить, что отчитаться о возвращении по форме ТМ28 можно через окно Drive-Thru, причем для отчета не нужно даже самой формы. Процедура аналогична подаче 90-дневного отчета (ТМ 47), и от иностранца в окошке быстрого обслуживания не требуется ничего, кроме паспорта.

Как отметил полковник Путтхавиро, за не поданную форму ТМ30 владельцу жилья грозит штраф в размере 2 тыс. бат.

«На самом деле, статья 77 Закона об иммиграции предусматривает штрафы до 10 тыс. бат, но в таком крупном размере штрафуются только отели и гестхаусы, сознательно игнорирующие требования законодательства», – отметил полковник Путтхавиро.

«Иностранцу, подавшему форму ТМ28, не грозят никакие штрафы за то, что владелец жилья не выполнил свои обязанности, поскольку сам иностранец проинформировал нас», – добавил он.

По словам полковника Путтхавиро, штраф владельцу недвижимости грозит за намеренное затягивание с подачей формы ТМ30 или игнорирование этого требования. К примеру, если лендлорд попытался воспользоваться онлайн-сервисом для подачи формы, но в системе произошел сбой, то Иммиграционное бюро примет объяснения. То же самое относится к случаям, когда срок подачи формы выпадает на выходной день или у владельца жилья есть другая уважительная причина.

ТМ30 – Форма для владельцев недвижимости, сдающих жилье иностранцам в Таиланде. Заполняется после заселения иностранца владельцем жилья или другим лицом по доверенности (требуется пакет документов). Есть возможность подачи через онлайн-сервис на сайте Иммиграционного бюро. За несвоевременную подачу предусмотрен штраф для владельца жилья независимо от его гражданства.

ТМ28 – Форма для иностранца, проживающего в Таиланде. Представляет собой уведомление о постоянном адресе проживания и возвращении туда после поездки за границу, посещения другой провинции Таиланда, регистрации в отеле. Форма подается самим иностранцем. На Пхукете существует возможность подачи через окно Drive Thru (требуется только паспорт). За несвоевременную подачу предусмотрен штраф для иностранца.

ТМ47 – Форма для иностранца, проживающего в Таиланде. Подается каждые 90 дней и известна как 90-дневный отчет. Подается самим иностранцем при личном визите в Иммиграционное бюро, по почте или через онлайн-сервис. На Пхукете существует возможность подачи через окно Drive Thru (требуется только паспорт). За несвоевременную подачу предусмотрен штраф для иностранца.

 

 

 

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