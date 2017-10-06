Развлекательный бизнес призвали почтить память Рамы IX

Постоянный секретарь Министерства внутренних дел призвал владельцев баров, клубов и ресторанов сократить развлекательные программы в октябре в связи с Королевской кремацией.

6 Октября 2017 11:51:31

Фото: DrBurtoni / Flickr

«Мы проинформировали администрации всех провинций о необходимости обратиться к операторам развлекательного бизнеса с запросом об отмене или сокращении развлекательных программ, таких как живая музыка или танцевальные шоу в октябре, чтобы они не оскорбили ничьих чувств», – заявил постоянный секретарь Министерства внутренних дел Чатчай Промлерт.

«Все развлекательные и праздничные мероприятия должны быть приглушены. Другие заранее запланированные мероприятия, такие как свадьбы, могут проводиться в нормальном режиме, но мы просим, чтобы все происходило не в общественных местах», – добавил он.

Дополнительную информацию и разъяснений, по словам Чатчая Промлерта, можно получить по телефону 1441 (горячая линия) и на сайте www.kingrama9.net.