Размеры платежей в Фонд соцзащиты снижены на три месяца

Кабинет министров Таиланда одобрил предложение о снижении размеров взносов в Фонд социальной защиты (SSF) на ближайшие три месяца.

Новости Пхукета

3 Сентября 2020, 11:23 AM

Заместитель официального представителя правительства Таиланда Ратчада Тханадирек. Фото: NNT

О снижении размеров платежей в SSF объявила 2 сентября заместитель официального представителя правительства Таиланда Ратчада Тханадирек, сообщает Национальное новостное бюро Таиланда (NNT). Льготный режим будет действовать в течение сентября, октября и ноября.

Ежемесячные платежи для лиц, попадающих под действие статьи 33 Закона о социальной защите, были снижены с 5% от установленной максимальной базы в 15 тыс. бат до 2%. В денежном выражении размер платежа с сотрудника был сокращен с 750 бат до 300 бат.

Лица, попадающие под статью 39 Закона о социальной защите (не трудоустроенные, но все равно вносящие взносы в фонд), будут платить 96 бат вместо 432 бат ежемесячно.

Как заявил госпожа Ратчада Тханадирек, за три месяца указанные категории лиц сэкономят в районе 1022 бат и 1008 бат соответственно.

Сумма может показаться не особо значительной, но в масштабах всей страны речь пойдет о миллиардах. Как пояснила госпожа Тханадирек, постановление распространяется примерно на 12,79 человек и 487 работодателей, которые в сумме сэкономят 13 млрд бат и 11 млрд бат. В кабинете министров полагают, что все эти 24 млрд бат поступят в реальную экономику.