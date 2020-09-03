Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Размеры платежей в Фонд соцзащиты снижены на три месяца

Кабинет министров Таиланда одобрил предложение о снижении размеров взносов в Фонд социальной защиты (SSF) на ближайшие три месяца.

Новости Пхукета

3 Сентября 2020, 11:23 AM
Заместитель официального представителя правительства Таиланда Ратчада Тханадирек. Фото: NNT

Заместитель официального представителя правительства Таиланда Ратчада Тханадирек. Фото: NNT

О снижении размеров платежей в SSF объявила 2 сентября заместитель официального представителя правительства Таиланда Ратчада Тханадирек, сообщает Национальное новостное бюро Таиланда (NNT). Льготный режим будет действовать в течение сентября, октября и ноября.

Ежемесячные платежи для лиц, попадающих под действие статьи 33 Закона о социальной защите, были снижены с 5% от установленной максимальной базы в 15 тыс. бат до 2%. В денежном выражении размер платежа с сотрудника был сокращен с 750 бат до 300 бат.

Лица, попадающие под статью 39 Закона о социальной защите (не трудоустроенные, но все равно вносящие взносы в фонд), будут платить 96 бат вместо 432 бат ежемесячно.

Как заявил госпожа Ратчада Тханадирек, за три месяца указанные категории лиц сэкономят в районе 1022 бат и 1008 бат соответственно.

Сумма может показаться не особо значительной, но в масштабах всей страны речь пойдет о миллиардах. Как пояснила госпожа Тханадирек, постановление распространяется примерно на 12,79 человек и 487 работодателей, которые в сумме сэкономят 13 млрд бат и 11 млрд бат. В кабинете министров полагают, что все эти 24 млрд бат поступят в реальную экономику.

 

 

Have a news tip-off? Click here

На пляже Най-Харн планируют запретить выгул собак
Двое мужчин погибли в лобовом столкновении мотоциклов в Таланге
Официальные ведомства и банки не будут работать с 4 по 7 сентября
Грузовик с рабочими рухнул со склона холма у Ао-Йона
Двое пхукетских полицейских и волонтер OrSor пострадали при проведении ареста
На Пхукете проверили рыболовецкие суда
5Т: Пхукет озвучил пять пунктов своей стратегии по приему туристов из-за рубежа
Возобновление туризма пойдет под девизом «безопасность прежде всего»
Свыше 80 отелей Пхукета планируют начать прием иностранцев с октября
Бывший сотрудник банка арестован за хищение клиентских средств
Железную дорогу на Пхукет начнут строить не раньше 2023 года
По делу о смерти студентки на Пхукете предъявлены обвинения старшекурснице
Тоннель у Central Festival закроют на три часа 26 августа
Полиция расследует смерть студентки пхукетского университета
Водители такси и минивэнов провели митинг в Сапан-Хине

 

Thai Residential
QSI International School Phuket

 