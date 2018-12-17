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Разлив нефтепродуктов произошел у побережья Пхукета

Вице-губернатор Тханьяват Чанпинит потребовал установить причину разлива нефтепродуктов у побережья Пхукета и привлечь виновных к ответственности по всей строгости закона.

Новости Пхукета

17 Декабря 2018, 12:44 PM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Официальные лица получили сообщение о разливе нефтепродуктов около восточного побережья Пхукета в воскресенье, 16 декабря, когда темное пятно достигло пляжа Тунгкен на мысе Панва.

На место событий выехали не только гражданские чиновники во главе с вице-губернатором Чанпинитом, но и высокопоставленные офицеры третьего регионального командования ВМФ, база которого находится на Панве.

В тот же день специалисты профильных ведомств совместно с военными и персоналом отелей приступили к ликвидации загрязнения и собрали большую часть нефтепродуктов и загрязненного песка. Об этом журналистам заявил глава пхукетского офиса Морского департамента Виват Читчертвонг. Сегодня работы были продолжены.

Виновник утечки пока не установлен. В настоящий момент официальные лица проверяют суда, стоящие на якоре в соответствующей части акватории.

«Если мы установим, что в загрязнении моря нефтепродуктами виноват некий частный оператор, администрация провинции примет в его отношении самые серьезные меры», – заверил вице-губернатор Чанпинит.

 

 

 

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