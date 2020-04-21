Раздача еды в Пхукет-Тауне обернулась делом против организатора акции

Полиция возбудила дело против неназванного организатор бесплатной раздачи еды в Пхукет-Тауне в понедельник, 20 апреля. Обвинения предъявлены на основании того, что акция вызывала массовое скопление людей и нарушение мер социального дистанцирования.

Иккапоп Тхонгтуб

Раздача еды в Пхукет-Тауне обернулась проблема для организатора из-за того, что пришедшие за помощью люди не смогли самостоятельно обеспечить социальное дистанцирование. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Раздача еды в Пхукет-Тауне обернулась проблема для организатора из-за того, что пришедшие за помощью люди не смогли самостоятельно обеспечить социальное дистанцирование. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Раздача еды в Пхукет-Тауне обернулась проблема для организатора из-за того, что пришедшие за помощью люди не смогли самостоятельно обеспечить социальное дистанцирование. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Раздача еды в Пхукет-Тауне обернулась проблема для организатора из-за того, что пришедшие за помощью люди не смогли самостоятельно обеспечить социальное дистанцирование. Фото: Кадр из видео на Facebook

Как пояснил капитан Удом Петчарат из полиции Пхукет-Тауна, бесплатная раздача еды была организована на кольце с часовой башней (Surin Circle) около 16:00 понедельника. О мероприятии было заранее объявлено в соцсетях, чтобы обеспечило большой наплыв желающих получить помощь. В общей сложности нуждающимся раздали 1 тыс. готовых обедов.

«Люди пришли за едой отовсюду. Они бросились за обедами, не соблюдая меры социального дистанцирования», – заявил капитан Петчарат.

На опубликованных в соцсетях фото и видео с места событий видно и как люди просто стоят в очереди, и как действительно устраивают толпу. При этом все материалы подтверждают, что скопление людей было действительно большим.

Капитан Петчарат указал, что неназванному организатору акции не удалось организовать ее проведение без создания угрозы распространения коронавируса. «Представитель» организатора, как отметил офицер, в тот же день явился в полицейский участок Пхукет-Тауна, где его проинформировали о возбуждении дела.

«Ему предъявили обвинения в совершении действий,нарушающих распоряжение о запрете публичных собраний, создающих угрозу распространения болезни», – заявил капитан Петчарат.

Офицер не уточнил, по какой именно статье (и какого закона) были предъявлены обвинения. Ранее губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана неоднократно говорил о том, что подобные действия могут расцениваться как нарушение статьи 52 Закона об инфекционных заболеваниях (до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа) и статьи 18 Декрета о чрезвычайной ситуации (до двух лет тюрьмы и/или до 40 тыс. бат штрафа). Также в распоряжениях губернатора фигурировала и статья 61 Закона об инфекционных заболеваниях (до 20 тыс. бат штрафа). По этой статье глава провинции обещал привлекать к ответственности тех, кто выходит из домов без масок.

Комментируя ситуацию, глава округа Мыанг-Пхукет Анупхан Родкван Йодрабум пояснил, что организатору раздачи еды следовало заранее проинформировать окружную управу о своих планах. Господин Родкван Йодрабум похвалил организатора за желание сделать благое дело и указал, что нужно делать другим, чтобы избежать проблем.

«Я хочу поблагодарить этого жертвователя, но любой человек, который хочет устроить раздачу еды или других товаров первой необходимости, должен уведомить местные органы власти перед проведение акции. Раздачу можно устроить в районной управе или полицейском участке, где возможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования. Каждый должен избегать риска распространения заболевания», – пояснил господин Родкван Йодрабум.

Отметим, что бесплатную раздачу еды в той или иной форме сейчас проводят многие компании и частные лица. Некоторые из организаторов передают помощь нуждающимся через муниципалитеты, другие раздают еду напрямую.