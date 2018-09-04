Разбившийся на багги турист скончался в больнице

Пхукетский Центр помощи туристам (ТАС) подтвердил «Новостям Пхукета» смерть туриста из Саудовской Аравии, попавшего в аварию на багги и госпитализированного 2 сентября.

4 Сентября 2018 15:52:11

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщили «Новостям Пхукета» в ТАС, врачам столичного Bangkok Hospital не удалось спасти 24-летнего Мутеба Хаила Алсахли, госпитализированного после инцидента в холмах Чалонга.

Изначально сообщалось, что в результате аварии мужчина едва не лишился языка. Однако затем выяснилось, что полученные им травмы были гораздо более серьезны. Помочь ему не смогли даже в столице.

«Мы располагаем новой информацией о его состоянии. Она заключается в том, что он погиб», – заявил «Новостям Пхукета» сотрудник ТАС.

По словам собеседника редакции, мужчина получил тяжелые травмы головы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью. При этом подробности аварии, которая привела к гибели иностранца, до сих пор неизвестны. Также до сих пор не названа и туристическая компания, с которой мужчина отправился в поездку по холмам.





