Расставание жительницы Пхукета с мужчиной закончилось стрельбой и вызовом полиции

Полиция Пхукета ищет 41-летнего Чанина Джирасатчакуна, который не сумел сдержать темперамент после того, как его 37-летняя подруга Понсири Лимпавуттхипонг заявила, что они расстаются. Мужчина выстрелил в автомобиль госпожи Лимпавуттхипонг, а также, по ее словам, открыто угрожал.

Иккапоп Тхонгтуб

Госпожа Лимпавуттхипонг вызвала полицейских к своему дому на Sri Suthat Rd. в восточной части Пхукет-Тауна во второй половине дня 15 февраля. По некоторой причине на сообщение отреагировали высшие чины из руководства городской полиции – полковник Саравут Чупрасит, подполковник Чатчай Чуну и другие офицеры.

У дома госпожи Лимпавуттхипонг полицейские обнаружили ее седан Toyota с пулевыми отверстиями в лобовом стекле (напротив места водителя) и в окне левой задней двери. Также полицейские нашли пулю и стреляную гильзу калибра 11 мм, которые были классифицированы как улики.

Госпожа Лимпавуттхипонг заявила, что в машину выстрелил ее экс-бойфренд Чанин Джирасатчакун, с которым она рассталась совсем недавно.

«Выстрелив в мою машину, он начал угрожать, а потом ушел», – заявила женщина.

Полиция ищет господина Джирасатчакуна и планирует предъявить ему обвинения.