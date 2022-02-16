Расставание жительницы Пхукета с мужчиной закончилось стрельбой и вызовом полиции

Госпожа Лимпавуттхипонг вызвала полицейских к своему дому на Sri Suthat Rd. в восточной части Пхукет-Тауна во второй половине дня 15 февраля. По некоторой причине на сообщение отреагировали высшие чины из руководства городской полиции – полковник Саравут Чупрасит, подполковник Чатчай Чуну и другие офицеры.
У дома госпожи Лимпавуттхипонг полицейские обнаружили ее седан Toyota с пулевыми отверстиями в лобовом стекле (напротив места водителя) и в окне левой задней двери. Также полицейские нашли пулю и стреляную гильзу калибра 11 мм, которые были классифицированы как улики.
Госпожа Лимпавуттхипонг заявила, что в машину выстрелил ее экс-бойфренд Чанин Джирасатчакун, с которым она рассталась совсем недавно.
«Выстрелив в мою машину, он начал угрожать, а потом ушел», – заявила женщина.
Полиция ищет господина Джирасатчакуна и планирует предъявить ему обвинения.