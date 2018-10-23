Рассмотрение дела о контракте на найм спасателей займет полгода

Активистам, выступающим за проверку условий заключения контракта на обеспечение пляжей лайфгардами, не стоит ждать новостей в ближайшее время. В беседе с The Phuket News глава местного офиса Национальной антикоррупционной комисии (NACC) заявил, что рассмотрение материалов дела займет до полугода.

Новости Пхукета

27 Октября 2018, 12:00 PM

Фото: Архив The Phuket News

Проверкой условий заключения госконтракта на обеспечение пхукетских пляжей лайфгардами займется пхукетский офис NACC, а займет процесс не меньше полугода. Соответствующее заявление сделал руководитель офиса Причанун Пумлек.

«Пока что я не могу раскрыть подробностей, но это наша обязанность. Мы должны завершить работу в течение 180 дней. Мы сделаем все, что сможем», – заявил господин Пумлек, подтвердив получение материалов дела из Бангкока.

Напомним, в середине сентября полиция по восьмому региону (куда входит Пхукет) провела проверку жалобы на возможный коррупционный сговор при заключении контракта и пришла к выводу, что изложенные доводы заслуживают внимания NACC. Об этом было объявлено на пресс-конференции 18 сентября, участие в которой приняли члены группы «Кхон Рак Тхонг Тин» («Люди, которые любят это место), подавшие жалобу в полицию.

В ходе пресс-конференции члены «Кхон Рак Тхонг Тин» презентовали фото- и видеосвидетельства в пользу изложенной в жалобе претензии. Заключалась она в том, что контракт на обеспечение безопасности пляжей был заключен с компанией, не имевшей ресурсов для выполнения указанных в нем требований.

В жалобе также указывалось, что контракт не был разорван даже после того, как компания не приступила к исполнению обязанностей в указанный в договоре срок. Члены группы отметили, что это само является отдельным нарушением правил госзакупок.

Комментируя материалы дела, полковника Анон Дэтракса из штаба полиции по восьмому региону заявил, что предварительное расследование подтвердило наличие нарушений при заключении контракта на обеспечение пляжей Пхукета спасателями. Материалы дела были переданы в антикоррупционное ведомство.

При этом в центральном офисе NACC подтвердили The Phuket News, что готовы проинформировать любого интересующегося о ходе расследования. Для этого нужно позвонить в NACC по телефону 02-5284800 доб. 4993 и назвать номер дела 28558.

