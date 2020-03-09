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Расширение водоочистного комплекса в Патонге идет быстрее плана

Стартовавшая в прошлом году очередная фаза работ по расширению водоочистного комплекса в Патонге идет с опережением графика. Проект может быть завершен до прописанного в договоре срока.

Новости Пхукета

9 Марта 2020, 10:33 AM
Расширение водоочистного комплекса в Патонге идет быстрее плана. Фото: Муниципалитет Патонга

Расширение водоочистного комплекса в Патонге идет быстрее плана. Фото: Муниципалитет Патонга

Расширение водоочистного комплекса в Патонге идет быстрее плана. Фото: Муниципалитет Патонга

Расширение водоочистного комплекса в Патонге идет быстрее плана. Фото: Муниципалитет Патонга

Расширение водоочистного комплекса в Патонге идет быстрее плана. Фото: Муниципалитет Патонга

Расширение водоочистного комплекса в Патонге идет быстрее плана. Фото: Муниципалитет Патонга

Расширение водоочистного комплекса в Патонге идет быстрее плана. Фото: Муниципалитет Патонга

Расширение водоочистного комплекса в Патонге идет быстрее плана. Фото: Муниципалитет Патонга

Расширение водоочистного комплекса в Патонге идет быстрее плана. Фото: Муниципалитет Патонга

Расширение водоочистного комплекса в Патонге идет быстрее плана. Фото: Муниципалитет Патонга

Расширение водоочистного комплекса в Патонге идет быстрее плана. Фото: Муниципалитет Патонга

Расширение водоочистного комплекса в Патонге идет быстрее плана. Фото: Муниципалитет Патонга

Расширение водоочистного комплекса в Патонге идет быстрее плана. Фото: Муниципалитет Патонга

Расширение водоочистного комплекса в Патонге идет быстрее плана. Фото: Муниципалитет Патонга

Расширение водоочистного комплекса в Патонге идет быстрее плана. Фото: Муниципалитет Патонга

Расширение водоочистного комплекса в Патонге идет быстрее плана. Фото: Муниципалитет Патонга

Расширение водоочистного комплекса в Патонге идет быстрее плана. Фото: Муниципалитет Патонга

Расширение водоочистного комплекса в Патонге идет быстрее плана. Фото: Муниципалитет Патонга

Как рассказала госпожа Вирия Теванукун, занимающаяся в муниципалитете Патонга вопросами здравоохранения, в ходе пятой фазы проекта пропускная мощность водоочистных сооружений должна вырасти с 30 тыс. кубометров воды в сутки до 39 тыс. Это позволит полностью покрыть потребности города.

«В обычные дни водоочистной комплекс обрабатывает 24 тыс. кубометров сточных вод, но в высокий сезон объемы могут достигать 32 тыс. кубометров. В настоящий момент при превышении пропускной мощности излишки приходится держать в резервуарах и перерабатывать, когда появляется возможность»., – пояснила госпожа Теванакун.

Работы по апгрейду водоочистного комплекса стартовали 10 сентября 2019 года и должен быть завершены 2 марта 2021 года. Бюджет проекта – 129,35 млн бат.

«В настоящий момент рабочие опережают график. Если строительство продолжится нынешними темпами, пятая фаза расширения комплекса будет завершена намного раньше срока», – отметила госпожа Теванакун.

 

 

 

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