Расширение трассы 4027 в Паклоке обойдется в 720 млн бат

В Паклоке продолжаются работы по расширению трассы 4027, которая должна стать объездом густонаселенных районов Таланга на время прокладки легкой железной дороги.

Таньялак Сакут

Как рассказал The Phuket News и «Новостям Пхукета» глава провинциального офиса Департамента скоростных магистралей Сомвонг Лоханут, бюджет проекта по расширению трассы 4027 составляет 720 млн бат, первая фаза проекта уже реализована, полностью работы должны быть завершены в 2023 году.

Первая фаза проекта предусматривала расширение проезжей части на 5,9-километровом участке трассы 4027 от памятника Героиням до Паклока. В ходе второй фазы должна быть расширена проезжая часть на участке от Паклока до Пара. Работы на данном участке, протяженность которого составляет 8,1 км, ведутся в настоящий момент.

Третья и заключительная фаза проекта – 6-километровый участок от поселка Пара до Thepkrasattri Rd., где трасса 4027 вливается в главное шоссе острова в районе поворота на аэропорт и храма Wat Muang Mai.

«Данный проект был изначально презентован в 2016 году. В начале этого года мы начали работы, которые планируем завершить в 2023 году. Эта трасса будет расширена до начала прокладки легкой железной дороги и станет альтернативой Thepkrasattri Rd.», – пояснил господин Лоханут.

Если план удастся реализовать в срок, то трасса 4027 действительно позволит добираться от аэропорта до памятника Героиням не по Thepkrasattri Rd., а через Паклок (мимо Mission Hills и Ao Po Grand Marina). Протяженность объездного маршрута – 20 км против 13 км по Thepkrasattri Rd.

Самой сложной в реализации будет третья фаза проекта, поскольку на финальном отрезке дорога проходит через мангры, что потребует строительства эстакады, подобной мосту Thepsrisin Bridge на южной окраине Пхукет-Тауна. Как и в случае с Пхукет-Тауном, для проведения работ понадобится отдельное решение кабинета министров. Тогда получение одобрения заняло несколько лет, притом что проект пользовался поддержкой Йинглак Чинават, занимавшей тогда пост премьер-министра. В итоге мост достроили только в 2016 году (см. здесь).

Также непростым выглядит выбранное Департаментом скоростных магистралей решение по организацию развязки в той точке, где трасса 4027 вливается в Thepkrasattri Rd. План предусматривает строительство большой развязки с эстакадой и организацию выезда на дорогу, ведущую к аэропорту (трассу 4026).

Примечательно, что на схемах Департамента скоростных магистралей уже указано и так называемое «новое шоссе в аэропорт», многополосная трасса-дублер Thepkrasattri Rd., которую планируется проложить к западу от основной транспортной артерии провинции (см. здесь). Этому проекту в нынешнем году исполнилось десять лет.