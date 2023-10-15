Расширение аэропорта Пхукета начнется в ноябре 2024 года

Госкорпорация Airports of Thailand (AOT) официально объявила о второй фазе расширения международного аэропорта Пхукета, завершение которой планируется в 2027 году. Никаких колоссальных по масштабу работ, подобных строительству нового терминала, в этот раз не планируется. Пхукет будет наращивать инфраструктуру для приема и отправки максимального количества рейсов на базе имеющейся взлетно-посадочной полосы, а новую строить просто негде.

Новости Пхукета

В 2019 году через аэропорт Пхукета прошли 10,7 млн международных пассажиров и 7,4 внутренних при плановой. В 2023 году ожидается порядка 80-85% от этого уровня. Фото: AOTGA

Все последние десятилетия аэропорт занимался догоняющим развитием, пытаясь угнаться за растущим турпотоком. После окончания второй фазы, по всей видимости, возможностей для этого уже не останется. При этом после расширения аэропорт должен выйти на уровень 18 млн пассажиров год – а это именно столько, сколько он в реальности обслуживал в 2018-2019 годах.

«В 2024 фискальном году мы ускорим работу по “Плану развития аэропорта Пхукета, фаза 2 (2023-2027)”, по итогам которой мощности вырастут с обслуживания 20 рейсов в час до 25 в час, а пропускная способность по пассажиропотоку составит не менее 18 млн человек в год. Бюджет на работы оценивается примерно в 6 млрд бат», – объявил генеральный менеджер AOT Phuket Мончай Танод на дне рождения аэропорта 6 октября.

С учетом того, что средний пхукетский рейс имеет на борту 157 пассажиров, можно подсчитать, что речь идет о росте пропускной способности с 3140 человек в час до 3925 в час.

План включает создание самой разной инфраструктуры, причем не только на летном поле или в терминалах, но и поддерживающей. В частности, аэропорту нужно будет нарастить мощности по электроснабжению, водоснабжению и очистке сточных вод.

Конкурс по выбору подрядчиков запланирован на начало 2024 года, сами работы должны стартовать в ноябре 2024 года и закончиться в 2027 году.

Phuket International Airport отсчитывает свой возраст с церемонии официального открытия в октябре 1988 года, хотя к тому моменту аэропорт на Пхукете не только существовал несколько десятилетий, но и являлся в полном смысле международным.

Первое масштабное расширение было завершено в 2007 году, когда в единственном на тот момент терминале расширили международную зону. Годовая пропускная способность после этого выросла до 6,5 млн человек, но уже в 2010 году реальные показатели превысили эту цифру.

В рамках следующего расширения был построен отдельный международный терминал, открывшийся в 2016 году. Пропускная способность увеличилась до 12,5 млн пассажиров в год, но в этот раз запаса на будущее не получилось в принципе. Реальный пассажиропоток в том же 2016 году уже превысил 15,1 млн.

Поскольку к тому моменту Таиланд сделал ставку на массовый китайский рынок, то цифры продолжили стремительно расти. К началу пандемии комплекс стабильно обслуживал более 18 млн человек в год. В частности, в календарном 2019 году аэропорт Пхукета принял и отправил 115,58 тыс. рейсов (65,17 тыс. международных и 50,41 тыс. внутренних) и 18,12 млн пассажиров (10,67 млн и 7,45 млн соответственно). За фискальный год получилось чуть меньше – 115,53 тыс. рейсов и 17,85 млн пассажиров

При этом работа за пределами номинальных параметров отнюдь не означает, что аэропорт находится в состоянии постоянного транспортного коллапса. Заметная перегрузка возникает исключительно при совпадении отдельных факторов, таких как сбой графика полетов из-за погодных условий или одновременное прибытие нескольких зарубежных рейсов, пассажиры которых разом устремляются к стойкам паспортного контроля.

До 2002 года оператором Phuket International Airport выступал Департамент гражданской/коммерческой авиации, сейчас носящий название Департамента аэропортов. В 2002 году функции были переданы госкорпорации Airports of Thailand (AoT), контрольный пакет в которой держит Министерство финансов, возглавляемое сейчас Сеттхой Тхависином.

В последний раз премьер-министр и министр финансов Тхависин был на Пхукете в конце сентября. В ходе визита он, в частности, подтвердил выделение бюджета как на новое расширение аэропорта Пхукета (5,8 млрд бат), так и на два других авиационных мега-проекта: расширение аэропорта Краби (2,7 млрд) и строительство аэропорта в провинции Пханг-Нга (80 млрд бат).

Нельзя исключать, что через некоторое время аэропорту Краби снова придется принимать часть направляющихся на Пхукет чартеров. Выступая на церемонии 6 октября, глава AoT Phuket Мончай Танод с гордостью констатировал, что после окончания пандемии коронавируса количество пассажиров снова стабильно увеличивается.

«С сентября 2022 года по сентябрь 2023 года аэропорт обслужил 86,7 тыс. внутренних и международных рейсов и 13,6 млн пассажиров», – заявил господин Танод.

«Количество рейсов и пассажиров на отрезке октября-декабря 2023 года прогнозируется на уровне 26 тыс. рейсов и 4,1 млн пассажиров», – добавил он.

Опираясь на приведенные цифры можно подсчитать, что речь идет о росте с 236 до 282 рейсов в сутки. Уже сейчас аэропорт вышел на паритетное (50 на 50) распределение внутренних и международных рейсов, но если посмотреть на цифры за 2019 год, то можно увидеть, что международных было больше.

В одном из предыдущих интервью господин Танод говорил, что ожидает в 2023 году примерно 90% от пассажиропотока, фиксировавшегося непосредственно перед началом пандемии. Речь может идти примерно о 16 млн человек на прилет и на вылет.

Празднование дня рождения аэропорта проходило под девизом «Безопасность – наш стандарт, сервис – в нашем сердце». В плане авиационных происшествий Phuket International Airport, действительно, может считать себя едва ли не образцовым. Что касается качества услуг, то здесь лучше спросить пассажиров.