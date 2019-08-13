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Рассада и Кату частично останутся без водоснабжения 14 и 15 августа

Пхукетский офис Управления водоснабжения (PWA) предупредил о проведении работ на магистральных линиях в Рассаде (14 августа) и Кату (15 августа).

Новости Пхукета

13 Августа 2019, 11:43 AM
Фото: PWA

Фото: PWA

В связи с проведением работ по прокладке новых труб 14 августа без водоснабжения останется часть тамбона Рассада. Согласно уведомлению PWA, воды не будет на Prachasamakhee Rd. от перекрестка с Thepkrasattri Rd. до поселка Moo Baan Promphan, включая Hop Inn Hotel, Pruksa Village, Sisuchart Grand View 5 и Dusit Buri.

Аналогичные работы будут проводиться 15 августа в Кату. В связи с этим водоснабжения не будет на участке Wichit Songkram Rd. от перекрестка у АЗС Caltex до поселка Pruksa Ville Kathu, включая Soi Kathu 4, Phanason Park Ville и поселки Golden Ville 2, 3, 4 и 5.

PWA приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076-319173, 082-7901634 и 1662.

 

 

 

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