Расписание событий на Пхукете в дни Коронации Рамы Х

На Пхукете в каждый из трех дней Коронации будут организованы трансляции исторических событий в торжественной обстановке, сопровождающиеся церемониями выражения почтения Его Величеству Раме Х. Мероприятия будут открыты для всех желающих, единственное требование к широкой публике – надеть одежду желтого цвета и уважительного покроя. Расписание связанных с Коронацией мероприятий на Пхукете выглядит следующим образом:
4 мая
7:00. Церемонии в честь нового Короля в храме Wat Prathong в Таланге.
9:00-17:00. Просмотр телетрансляции из Бангкока в храме Wat Prathong.
5 мая
8:40-12:00 и 16:00-22:00. Церемонии в честь нового Короля и просмотр телетрансляций из Бангкока в здании администрации провинции Пхукет (Provincial Hall) в Пхукет-Тауне.
6 мая
8:00. Большой субботник в честь Коронации Рамы Х, уборка канала Банг-Яй. Сбор участников – в спорткомплексе в Сапан-Хине.
16:00-17:50. Церемония в честь нового Короля в здании администрации провинции Пхукет (Provincial Hall) с участием губернатора. Просмотр телетрансляции из Бангкока.
7 мая
17:00. Церемония в честь нового Короля в храме Wat Tha Ruea в Таланге.
19-28 мая
Музыкальные и танцевальные представления в честь Его Величества Короля в здании администрации провинции Пхукет (Provincial Hall). Подробное расписание будет озвучено позже.
C 3 по 6 мая все радиостанции и телеканалы Таиланда будут в обязательном порядке вести трансляции из Бангкока, в часы проведения основных церемония в рамках Коронации Рамы Х и подготовки к ней. Расписание трансляций выглядит следующим образом:
Трансляции 3 мая
9:40-10:30. Церемония доставки таблички с полным титулом Короля, Королевской печати и Королевского гороскопа из Храма Изумрудного Будды в Королевский дворец.
Трансляции 4 мая
9:10-12:00. Церемония Королевского омовения. Церемония возложения короны на голову Короля.
13:40-14:30. Первая аудиенция Короля членом Королевской семьи, тайного совета, кабинета министров.
15:50-17:30. Визит Короля в Храм Изумрудного Будды и провозглашения Короля защитником буддизма.
18:30-20:30. Церемония приема Королевской резиденции.
Трансляции 5 мая
8:40-12:00. Церемония вручения Королевской монограммы и титула. Церемония пожалования титулов членам Королевской семьи.
16:10-20:30. Королевская процессия по центру Бангкока.
Трансляции 6 мая
16:30-17:00. Публичный выход Короля на балкон Королевского дворца.
17:35-17:50. Аудиенция Короля представителям зарубежных дипмиссий.