Расписание событий на Пхукете в дни Коронации Рамы Х

На протяжении нескольких месяцев весь Таиланд готовился к главному событию года – Коронации Его Величества Рамы Х. И начиная с субботы, в течение трех дней подряд, страна будет неотрывно следить за проходящими в Бангкоке ритуалами.

Новости Пхукета

30 Апреля 2019, 04:41 PM

Фото: Phuket PR Department

На Пхукете в каждый из трех дней Коронации будут организованы трансляции исторических событий в торжественной обстановке, сопровождающиеся церемониями выражения почтения Его Величеству Раме Х. Мероприятия будут открыты для всех желающих, единственное требование к широкой публике – надеть одежду желтого цвета и уважительного покроя. Расписание связанных с Коронацией мероприятий на Пхукете выглядит следующим образом:

4 мая

7:00. Церемонии в честь нового Короля в храме Wat Prathong в Таланге.

9:00-17:00. Просмотр телетрансляции из Бангкока в храме Wat Prathong.

5 мая

8:40-12:00 и 16:00-22:00. Церемонии в честь нового Короля и просмотр телетрансляций из Бангкока в здании администрации провинции Пхукет (Provincial Hall) в Пхукет-Тауне.

6 мая

8:00. Большой субботник в честь Коронации Рамы Х, уборка канала Банг-Яй. Сбор участников – в спорткомплексе в Сапан-Хине.

16:00-17:50. Церемония в честь нового Короля в здании администрации провинции Пхукет (Provincial Hall) с участием губернатора. Просмотр телетрансляции из Бангкока.

7 мая

17:00. Церемония в честь нового Короля в храме Wat Tha Ruea в Таланге.

19-28 мая

Музыкальные и танцевальные представления в честь Его Величества Короля в здании администрации провинции Пхукет (Provincial Hall). Подробное расписание будет озвучено позже.

C 3 по 6 мая все радиостанции и телеканалы Таиланда будут в обязательном порядке вести трансляции из Бангкока, в часы проведения основных церемония в рамках Коронации Рамы Х и подготовки к ней. Расписание трансляций выглядит следующим образом:

Трансляции 3 мая

9:40-10:30. Церемония доставки таблички с полным титулом Короля, Королевской печати и Королевского гороскопа из Храма Изумрудного Будды в Королевский дворец.

Трансляции 4 мая

9:10-12:00. Церемония Королевского омовения. Церемония возложения короны на голову Короля.

13:40-14:30. Первая аудиенция Короля членом Королевской семьи, тайного совета, кабинета министров.

15:50-17:30. Визит Короля в Храм Изумрудного Будды и провозглашения Короля защитником буддизма.

18:30-20:30. Церемония приема Королевской резиденции.

Трансляции 5 мая

8:40-12:00. Церемония вручения Королевской монограммы и титула. Церемония пожалования титулов членам Королевской семьи.

16:10-20:30. Королевская процессия по центру Бангкока.

Трансляции 6 мая

16:30-17:00. Публичный выход Короля на балкон Королевского дворца.

17:35-17:50. Аудиенция Короля представителям зарубежных дипмиссий.