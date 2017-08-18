Раскрыты подробности террористической атаки с угоном пикапов на юге Таиланда

Полиция и армия продвинулась в расследовании масштабной террористической атаки, осуществленной на юге Таиланда 16-17 августа.

18 Августа 2017 10:31:38

Подробности террористической атаки на юге Таиланда были озвучены командующим Королевской армии Таиланда Чалермчаем Ситтхисадом и министром обороны Правитом Вонгсувоном в четверг, 17 августа. При этом оба генерала подтвердили, что за атакой стоят лица, связанные с сепаратистской группировкой Национальный революционный фронт (Barisan Revolusi Nasional, BRN).

По их словам, нападение организовали молодые боевики, недавно пришедшие в BRN и заменившие тех, кто был арестован или вынужден удариться в бега, поскольку их личности известны властям. Не имеющие уголовного прошлого бойцы «новой волны» смогли организовать «неожиданную» атаку с применением «новой тактики», пишет Bangkok Post.

Как заявил Правит Вонгсувон, в последнем нападении принимали участие около десяти человек. Личности четырех из них уже установлены. Всего в результате нападения погибли два человека – один боевик и один гражданский. При этом генерал Ситтхисад добавил, что боевики были «наняты» и «не разделяли идеологию группы».

К настоящему моменту Командование операций в сфере внутренней безопасности (ISOC) по 4-му региону уже восстановило хронологию событий и уточнила информацию, опубликованную в прессе. Некоторые из изначальных данных (и основанных на них сообщений СМИ) оказались неверными.

Около 4:30 утра 16 августа переодетые в военную форму боевики остановили под предлогом проверки серебристый пикап Mazda в районе Яранг провинции Паттани. Террористы связали водителя и пассажирку и оставили их в близлежащем лесу, не причинив им вреда. Затем на угнанном пикапе боевики отправились в провинцию Сонгкхла, где около 11:30 утра захватили автосалон Wangto Car Centre, где похитили еще шесть пикапов и взяли четырех заложников.

Из салона боевики направились назад в Паттани. Проводить захват транспорта в Сонгкха, по версии следствия, они решили потому, что в этой в этой провинции уровень контроля за безопасностью не так высок, как на крайнем юге, где размещено значительное число военных и полицейских.

По пути боевики решили избавиться от заложников, расстреляв их на каучуковой плантации в районе Тхепха провинции Сонгкхла, однако осуществили эту часть плана не до конца. Пока боевики расстреливали двух самых молодых заложников, двое других смогли сбежать. Раненых позже доставили в больницу, но спасти жизнь 19-летнего Сахарата Лэни медики не смогли. Также получивший огнестрельное ранение 23-летний Пратханпхон Нуанламун выжил. По его словам, спастись ему удалось благодаря тому, что он притворился мертвым после первого выстрела. Убежать от боевиков смогли 53-летний Тханисак Йичин (владелец автосалона) и 37-летний Вирасак Раттанапхан (сотрудник господина Йичина). Все трое выживших заложников уже дали показания, равно как и семейная пара, оставленная в лесу ночью.

Первый из угнанных боевиками автомобилей – черный пикап Isuzu – был около 14:00 замечен на дорожном чекпоинте в районе Нонг-Чик провинции Паттани. Требование остановиться водитель проигнорировал и был убит в перестрелке с силовиками. Машина оказалась заминированной, но саперы благополучно обезвредили 80-килограммовую бомбу. Убитый в перестрелке водитель был опознан как 27-летний Нур-Арсан Арви, учащийся частной мусульманской школы в Паттани. Директор учебного заведения будет допрошен.

Еще четыре угнанных автомобиля полиция обнаружила брошенными. Угнанный самым первым пикап Mazda был оставлен в районе Саба-Йой провинции Сонгкхла. Угнанный из автосалона салона серебристый Mitsubishi Triton – в районе Тхепа той же провинции, а серый Isuzu D-Max и белый Isuzu Highlander – в двух разных районах провинции Паттани.

Две оставшиеся машины были заминированы и использованы для осуществления терактов. Черный пикап Toyota Vigo с бомбой внутри был припаркован на обочине дороги в районе Нонг-Чик провинции Паттани и взорван, когда мимо проезжал армейский транспорт. Произошло это 16 августа. Начиненный взрывчатой бронзовый Isuzu был взорван у полицейского общежития в Нонг-Чике следующей ночью.

Пока что в СМИ нет однозначной информации о том, сколько человек пострадали в результате этих двух взрывов. По одним данным, пострадавших не было, по другим – легкие ранения получили четверо военных (в первом случае) и несколько полицейских (во втором).

Комментируя нападение, заместитель министра обороны Удомдет Ситабут заявил, что боевики использовали «новую и неожиданную тактику», и от лица силовых структур принес извинения за то, что атаку не удалось предотвратить. В полиции добавили, что около двух недель силовики получили предупреждение о возможной атаке и сделали все, что было в их силах, для ее предотвращения, но остановить боевиков не смогли. В свою очередь министр обороны Правит Вонгсувон заявил о необходимости скорейшего задержания участвовавших в нападении боевиков, поскольку следующую взрывы они могут организовать не в Паттани, а в Сонгкхла.